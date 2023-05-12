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Михаил Плисюк

Венгрия на стороне Сербии в Европе

3:17
Мир » Европа

Собственно, не секрет, что у Сербии есть хороший и честный сосед (почти рифма). Но эта стихотворная форма выходит за рамки обычной поэзии и политики. Это правда.

Венгрия на стороне Сербии в Европе
Фото: interessno.ru

Два абсолютно разных народа, которые в течение веков жили своими амбициями, целями и в противоположных мирах, наконец, нашли друг друга.

Венгрия тоже пережила османских "друзей". В Буде (составная часть Будапешта) на возвышенности есть красивое место — Рыбацкий бастион. Там есть старая католическая церковь Матьяша, которую любезные турки в 1541 году (на долгие 145 лет) превратили в мечеть. Благо, и христиане, и мусульмане молятся на Восток, на Иерусалим. Бог ведь Один, у него только разные имена. По-арабски "кыбла" — коврики для молитвы — направляют туда. Автор ни в коем случае не шовинист. Он Православный, но с большим уважением относится к мусульманам, арабский практически родной.

Будапешт, как давний "комшия" ("сосед" по-сербски), ведёт себя достойно и с почтением к Белграду. В обеих столицах ценят эту дружбу и стараются её изобиловать. Более 3.5 млрд. евро товарооборота — солидная цифра для региона и двух стран, связанных веками хитросплетений мировой политики, различных империй, завоевателей и т. д.

Сербия пока только стучится в двери ЕС. Как у Боба Дилана — Knocking on heaven's door. Там, правда, пелось про погибшего во Вьетнаме солдата, но для Сербии, которая сполна хлебнула западного изобилия и американских бомб, эта песня вполне по "росту".

Депутат Европарламента от Венгрии (ФИДЕС) Андор Дели на днях заявил, что декларации ЕП о Сербии "пристрастны и излишне критичны":

"Однако, в наши дни взаимное доверие и уважение здесь, в Европейском парламенте, редки, и я боюсь, что этот отчёт, с его предвзятым содержанием и с чрезмерно критическим тоном, нанесёт непоправимый ущерб отношениям между Сербией и Европейским парламентом. Граждане Сербии заслуживают гораздо лучшего, чем это", — сказал Дели.

Сербия и Венгрия поддерживают почти братские отношения. В Сербии веками живут венгры, они — достойная часть сербского общества и сущности. Их уважают, и у них есть все права, в том числе, на сохранение своей идентичности.

Сербия и Венгрия с большим удовольствием получают газ из России и не "парятся" по этому поводу. Президент Сербии Александр Вучич и харизматичный премьер Виктор Орбан с удовольствием и большим уважением общаются с Владимиром Путиным и не стесняются этого, потому что они живут интересами своих государств. Они отвергают мерзкую евросолидарность и американский гегемонизм. У двух стран есть свои люди, о которых надо заботиться, кормить их, давать им тепло зимой и радость летом. Им неинтересны украинские приключения, они живут своими суверенными заботами. И слава Богу.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы газ нато россия деньги бизнес сербия венгрия история евросоюз александр вучич
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