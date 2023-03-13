Премьер-министр Грузии обвинил Украину в разжигании беспорядков

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Киев приложил руку к беспорядкам из-за закона об иностранных агентах в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, призвав президента Украины Владимира Зеленского позаботиться о своей стране, а не разжигать беспорядки в Тбилиси.

Обвинения прозвучали в эфире грузинского телеканала "Имеди".

Гарибашвили решительно осудил поддержку, выраженную Зеленским протестующим, назвав её "очередной попыткой открыть второй фронт против России". Напомню, что сразу после начала массовых беспорядков в Грузии Зеленский выступил с видеообращением к грузинам, в котором заявил, что каждый украинец желает стране "демократического” и "европейского успеха”.

"На Украине ожидается еще большая эскалация боевых действий, и многие внешние силы заинтересованы в открытии второго фронта на грузинской земле. Как еще объяснить, что президент Украины Зеленский во время конфликта в своей стране находит время, чтобы обратиться к нескольким тысячам участников деструктивной акции в Грузии?” — сказал Гарибашвили, посоветовав лидеру Незалежной "в первую очередь позаботиться о себе и своей стране”.

Возмущение грузинского политика попыткой Зеленского повлиять на умы граждан чужой страны выразилось ещё и в том, что он обвинил Киев в "длительных попытках дестабилизировать Грузию" задолго до российской СВО. По его словам, Офис на Банковой "намеренно отправил бывшего украинского чиновника Михаила Саакашвили, бывшего некогда президентом Грузии, обратно в его родную страну в октябре 2021 года, чтобы устроить "государственный переворот”:

"Саакашвили был послан к нам намеренно, главной целью было устроить здесь государственный переворот и втянуть страну в войну в нужное время. Сегодня мы в этом не сомневаемся”, — заявил Гарибашвили, добавив, что "несколько десятков” грузинских боевиков вернулись из Украины на фоне беспорядков вокруг закона об иностранных агентах, и призвал их не питать "иллюзий” по поводу ситуации в стране. — "Мы знаем значительно больше, чем они могли бы себе представить. Никакого "второго фронта” не будет, пока правящая партия "Грузинская мечта" остается у власти".

Грузия — кость в чьём-то горле

Стоит, наверное, отметить, что нынешнее правительство Грузии проводит политику "независимости от Запада". И довольно успешно, поскольку тамошние политики считают "Грузинскую мечту" пророссийской. На самом деле это не так, и Тбилиси всего лишь хочет сохранять во всех сегодняшних "разборках" нейтралитет. Что не устраивает США, объявляющих врагами всех, кто "не ними".

Поэтому, уверен руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов, Штаты будут очень старательно поддерживать грузинскую оппозицию и попытаться свергнуть правительство Гарибашвили с помощью тех же инструментов, которые они использовали в многочисленных "цветных" революциях по всему миру. И пока им кое-что, несомненно, удаётся. Ведь под давлением "протестующих" закон об иноагентах (кстати, полностью скопированный с американского) был-таки отозван…

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