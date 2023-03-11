Британское исследование: международная поддержка России растёт

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С начала специальной военной операции в разных точках земного шара растёт поддержка России. Причём это касается даже тех стран, которые традиционно занимают нейтральную позицию — они отказываются присоединяться к антироссийской оси, продвигаемой Западом.

Об этом свидетельствует анализ известной британской фирмы, занимающейся вопросами "глобального прогнозирования" — Economist Intelligence Unit (EIU), входящей в The Economist Group, которая предлагает своим клиентам прогнозы и консультационные услуги на международном уровне.

Согласно опубликованному отчёту, с прошлого года ситуация в западных и прозападных странах (36% населения планеты) не сильно изменилась, а вот число нейтральных стран увеличилось с 26 до 35 (сейчас это почти 31% обитателей Земли). Британские аналитики отмечают, что "некоторые страны, которые ранее были связаны с Западом, например, Колумбия, Турция и Катар, перешли в эту категорию, поскольку их правительства стремятся получить экономические выгоды в рамках взаимодействия с обеими сторонами".

"Однако Россия и Китай повышают ставки, вербуя неприсоединившиеся и нейтральные страны в свою пользу", — уточняют в Economist Intelligence Unit.

"Россия и Китай ухаживают за нейтральными неприсоединившимися странами с целью посеять сомнения в последствиях санкций в отношении России и воспользоваться негодованием против бывших колониальных держав. Мы считаем, что обе страны активизируют эти усилия в ближайшие годы, создавая растущие вызовы для западных демократий и дипломатии, которые еще не осознали весь масштаб этого вызова", — отметила Агата Демаре, генеральный директор EIU по прогнозированию.

Кроме того, британские аналитики пришли к выводу, что "наибольшее изменение позиции произошло среди стран, склоняющихся в сторону России: их число увеличилось с 25 до 36":

"Китай остается крупнейшей страной в этой категории, но другие развивающиеся страны (в частности, Южная Африка, Мали, Буркина-Фасо и другие) также попали в эту группу, которая составляет 33% населения мира. Эти тенденции подчеркивают растущее влияние России в Африке", — сообщает EIU.

С цифрами не поспоришь

The Economist Group разделила страны мира на пять групп:

те, кто осуждает Россию,

те, кто склоняется к Западу,

нейтральные страны,

те, кто склоняется к России,

те, кто открыто Россию поддерживает.

Здесь стоит, как мне кажется, вспомнить, что многие западные политики неоднократно заявляли, что страны, занимающие нейтральную позицию по "украинскому досье", "оказывают поддержку России уже тем, что не осуждают её и не присоединяются к санкциям в отношении Москвы" (кто не с нами, тот против нас, так сказать).

Из вышесказанного вывод напрашивается интересный для нас и — увы — малоутешительный для наших противников: с точки зрения экономического веса в мировом ВВП

страны, осуждающие Россию, составляют 60,1%,

страны, "склонные к Западу", — 7,8%,

нейтральные страны — 12%,

страны, "склонные к России", — 16,8%,

те, кто открыто поддерживает Москву, — 3,3%.

Таким образом, если сложить три группы, не входящие в антироссийскую западную коалицию, мы получим в общей сложности 32,1% мирового ВВП.

Если же посмотреть на это с точки зрения демографии, то получается, что общая доля населения мира, не присоединившегося к западной русофобской коалиции, составляет 64,1% населения Земли.

Кто за год поменял политический курс

Согласно данным Economist Intelligence Unit, за год, прошедший с начала российской СВО на Украине, на политической карте мира произошли серьёзные изменения:

Колумбия, Турция и Катар перешли от ориентированного на Запад статуса к нейтральному;

Боливия, Южная Африка и Уганда — от нейтралитета к "склонности к России";

Иран, Мали и Буркина-Фасо — от "склонности к России" к "явной поддержке Москвы".

Единственная страна, которая пошла в противоположном направлении и решила взять курс на Запад — Бангладеш.

Горечь поражения

Аналитики EIU, будучи англичанами, не смогли скрыть явного разочарования и даже грусти. Они посетовали на то, что "западные демократии" столкнулись с сильнейшим вызовом и даже "угрозой".

Интересно, а какое отношение Запад вообще и блок НАТО в частности вообще имеет к демократии, учитывая всё, им творимое на мировой арене?

И ещё один момент, на который, как мне кажется, стоит обратить внимание. Исследование, о котором идёт речь, наверное, нельзя считать абсолютно точным и объективным, учитывая, что проводили его ангажированные аналитики. Да, они опирались на факты очевидные, скрыть которые даже при очень большом желании невозможно. Но один очень важный момент в EIU всё же "упустили" из вида. Я имею в виду позицию рядовых граждан, в том числе и в странах самого "коллективного Запада". А ведь они уже не раз заявляли (вспомните антиправительственные выступления в той же Германии), что пора прекращать и Украину поддерживать, и перед Штатами пресмыкаться.

Если бы мнения людей британские аналитики изучили, то, весьма вероятно, что "поддержка России" у них получилась бы намного выше, чем 64,1% населения мира.

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