С начала специальной военной операции в разных точках земного шара растёт поддержка России. Причём это касается даже тех стран, которые традиционно занимают нейтральную позицию — они отказываются присоединяться к антироссийской оси, продвигаемой Западом.
Об этом свидетельствует анализ известной британской фирмы, занимающейся вопросами "глобального прогнозирования" — Economist Intelligence Unit (EIU), входящей в The Economist Group, которая предлагает своим клиентам прогнозы и консультационные услуги на международном уровне.
Согласно опубликованному отчёту, с прошлого года ситуация в западных и прозападных странах (36% населения планеты) не сильно изменилась, а вот число нейтральных стран увеличилось с 26 до 35 (сейчас это почти 31% обитателей Земли). Британские аналитики отмечают, что "некоторые страны, которые ранее были связаны с Западом, например, Колумбия, Турция и Катар, перешли в эту категорию, поскольку их правительства стремятся получить экономические выгоды в рамках взаимодействия с обеими сторонами".
"Однако Россия и Китай повышают ставки, вербуя неприсоединившиеся и нейтральные страны в свою пользу", — уточняют в Economist Intelligence Unit.
"Россия и Китай ухаживают за нейтральными неприсоединившимися странами с целью посеять сомнения в последствиях санкций в отношении России и воспользоваться негодованием против бывших колониальных держав. Мы считаем, что обе страны активизируют эти усилия в ближайшие годы, создавая растущие вызовы для западных демократий и дипломатии, которые еще не осознали весь масштаб этого вызова", — отметила Агата Демаре, генеральный директор EIU по прогнозированию.
Кроме того, британские аналитики пришли к выводу, что "наибольшее изменение позиции произошло среди стран, склоняющихся в сторону России: их число увеличилось с 25 до 36":
"Китай остается крупнейшей страной в этой категории, но другие развивающиеся страны (в частности, Южная Африка, Мали, Буркина-Фасо и другие) также попали в эту группу, которая составляет 33% населения мира. Эти тенденции подчеркивают растущее влияние России в Африке", — сообщает EIU.
The Economist Group разделила страны мира на пять групп:
Здесь стоит, как мне кажется, вспомнить, что многие западные политики неоднократно заявляли, что страны, занимающие нейтральную позицию по "украинскому досье", "оказывают поддержку России уже тем, что не осуждают её и не присоединяются к санкциям в отношении Москвы" (кто не с нами, тот против нас, так сказать).
Из вышесказанного вывод напрашивается интересный для нас и — увы — малоутешительный для наших противников: с точки зрения экономического веса в мировом ВВП
Таким образом, если сложить три группы, не входящие в антироссийскую западную коалицию, мы получим в общей сложности 32,1% мирового ВВП.
Если же посмотреть на это с точки зрения демографии, то получается, что общая доля населения мира, не присоединившегося к западной русофобской коалиции, составляет 64,1% населения Земли.
Согласно данным Economist Intelligence Unit, за год, прошедший с начала российской СВО на Украине, на политической карте мира произошли серьёзные изменения:
Единственная страна, которая пошла в противоположном направлении и решила взять курс на Запад — Бангладеш.
Аналитики EIU, будучи англичанами, не смогли скрыть явного разочарования и даже грусти. Они посетовали на то, что "западные демократии" столкнулись с сильнейшим вызовом и даже "угрозой".
Интересно, а какое отношение Запад вообще и блок НАТО в частности вообще имеет к демократии, учитывая всё, им творимое на мировой арене?
И ещё один момент, на который, как мне кажется, стоит обратить внимание. Исследование, о котором идёт речь, наверное, нельзя считать абсолютно точным и объективным, учитывая, что проводили его ангажированные аналитики. Да, они опирались на факты очевидные, скрыть которые даже при очень большом желании невозможно. Но один очень важный момент в EIU всё же "упустили" из вида. Я имею в виду позицию рядовых граждан, в том числе и в странах самого "коллективного Запада". А ведь они уже не раз заявляли (вспомните антиправительственные выступления в той же Германии), что пора прекращать и Украину поддерживать, и перед Штатами пресмыкаться.
Если бы мнения людей британские аналитики изучили, то, весьма вероятно, что "поддержка России" у них получилась бы намного выше, чем 64,1% населения мира.
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