Беспорядки в Грузии: США грозит пальцем, ЕС возмущён, и только Украина довольна

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Восьмого марта Грузию захлестнула волна антиправительственных выступлений. Тысячи демонстрантов, в руках которых были плакаты на английском языке и флаги США, ЕС и почему-то Украины, вечером окружили здание парламента в Тбилиси, протестуя против закона, который ограничит деятельность НПО, финансируемых из-за рубежа. Полиция, пытаясь разогнать толпу, пустила в ход слезоточивый газ, водометы и светошумовые шашки.

Напомним, начались массовые протесты накануне, во вторник. Тогда митингующие использовали бутылки с зажигательной смесью и фейерверки против полиции, что вызвало силовой ответ. По данным местных СМИ, власти пытались разблокировать здание парламента и оттеснить от него демонстрантов.

В соцсетях много видео, показывающих, как демонстранты пытаются взломать ворота и войти в здание парламента. Несколько окон в здании были разбиты. В какой-то момент послышались выстрелы.

Протесты начались после того, как парламентское большинство проголосовало за законопроект, обязывающий любую организацию, получающую более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Оппозиционные политики осудили это предложение как копирование российского закона и заявили, что это каким-то образом ставит под угрозу грузинскую демократию и евроатлантическую интеграцию.

Во вторник вечером полиции удалось разогнать беспорядки у здания парламента, арестовав более 60 человек, всем им грозит наказание по статье "хулиганство". В среду оппозиция выдвинула ультиматум с требованием их освобождения и отмены закона об иностранных агентах.

Позиция властей Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, во вторник вечером записала видеообращение, в котором осудила законопроект "об иноагентах" и пообещала наложить на него вето.

Для сведения:

Экс-посол Франции в Грузии Зурабишвили стала гражданкой Грузии и министром иностранных дел после поддерживаемой США "Революции роз” 2003 года.

Ираклий Кобахидзе, лидер правящей партии "Грузинская мечта", осудил оппозицию за стремление восстановить ”революцию шпионов", которая дала Грузии "девять антиевропейских лет пыток, вымогательств, цензуры и потери 20% территории”:

"Грузинское общество сегодня достаточно зрелое, чтобы не допустить новой революции, совершенной теми же шпионами, или возврата к прошлому”, — заявил Кобахидзе журналистам, подчеркнув, что "в конце концов страсти утихнут”, и "новый закон обеспечит прозрачность в отношении того, кто финансирует экстремистские организации, занимающиеся большевистской пропагандой”. — Если мы не защитим государство от планов шпионов, мы не только не станем членами Европейского Союза, но и потеряем наш суверенитет”.

Реакция Запада

США выступили в поддержку демонстрантов, а посольство страны в Тбилиси осудило принятие закона как "черный день для демократии” в Грузии. Госдепартамент со своей стороны заявил, что Вашингтон может ввести санкции против правительства за разгон протеста.

"Грузия рискует лишиться поддержки ЕС, если всё же примет закон о регистрации иностранных агентов, — заявил в среду депутат Европарламента от Румынии, вице-президент блока Европейской народной партии в Европейском парламенте Зигфрид Мурешан.

В интервью румынскому изданию Digi 24 он особо отметил, что требование от НПО раскрывать информацию об иностранном финансировании является "нападением на демократию":

"Мы видим запугивание гражданского общества, — сказал Мурешан. — Требование к организациям, занимающимся вопросами свободы прессы, прав человека и помогающим украинским беженцам, регистрироваться в качестве иностранных агентов, если 20% или более их финансирования поступает из-за рубежа, является запугиванием основных организаций для демократии, это совсем не соответствует европейским стандартам".

По словам евродепутата, "то, что делают грузинские власти, ставит под угрозу европейский курс страны". Ну и, видимо, чтобы окончательно расставить точки над И, Мурешан обвинил Тбилиси в том, что он "отстал от Молдавии и Украины в осуществлении реформ ЕС".

"Евросоюз ожидает, что люди могут свободно выражать свое мнение, и любая попытка запугать тех, кто выходит на улицы, не будет принята", — сказал он.

Украина рада грузинским беспорядкам

Вставил в обсуждение грузинских событий свои "пять копеек" и президент Украины. Владимир Зеленский поддержал протестующих, поблагодарив их "за использование флага и гимна Украины в кампании против закона, направленного против иностранных агентов”.

"Я хочу поблагодарить всех, кто вывесил украинские флаги на площадях и улицах Грузии, — сказал Зеленский в среду вечером. — Я хочу поблагодарить вас за наш государственный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить свое искреннее уважение к Грузии. Нет украинца, который не хотел бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократический успех. Европейский успех”.

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