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Любовь Степушова

Лукашенко ответит Зеленскому на теракт в Мачулищах

4:15
Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия ответит киевскому режиму на диверсию, которая признана терактом, в отношении самолёта-разведчика А-50.

Лукашенко ответит Зеленскому на теракт в Мачулищах

Самолёт-разведчик не угрожал Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник признал диверсию в отношении разведывательного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля. За время выступления Лукашенко неоднократно назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой" за двуличную позицию. А руководство в Польше, Литве — мразями, потому что они "работают против Белоруссии".

Лукашенко пояснил, что в Белоруссии задержаны более 20 соучастников атаки на предоставленный РФ А-50, который никогда не залетал на территорию Украины или Польши и Литвы. Поэтому диверсия была неспровоцированной и называется терактом, подчеркнул Лукашенко.

Теракт подготовили Служба безопасности Украины (СБУ) и "руководство ЦРУ". Главный исполнитель, оператор дрона, является россиянином, но имеет украинский паспорт, отметил он.

По словам президента Белоруссии, террорист приехал в страну через РФ и уже с территории страны запустил на аэродром "два маленьких беспилотника, обычных гражданских дрона". Как указывают специалисты, диверсия осуществлена с помощью китайского дрона DJI FPV, управляемого с использованием VR-очков.

"К счастью, самолёт не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолёту не мешает выполнять его обязанности", — отметил Лукашенко.

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Президент Белоруссии назвал звеньями одной цепи диверсию под Минском и недавний теракт в Брянской области:

"Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они ещё способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это".

Далее Лукашенко эмоционально отозвался о личности Зеленского:

"Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент".

Белорусский лидер отметил, что Зеленский неоднократно просил его заключить пакт о ненападении, что никак не вяжется с проведением диверсий в Белоруссии.

"Что ж, вызов брошен", — сказал Лукашенко.

Как Лукашенко ответит на вызов?

  • не будет никаких гарантий неучастия белорусской армии в российской СВО на территории бывшей Украины,
  • не будет Минска-3;
  • скорее всего, когда понадобится, будет объявлена антитеррористическая операция Москвы и Минска против киевского режима;
  • диверсионное подполье в Белоруссии будет уничтожено. "Мы их должны найти… А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идём. Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение", — сказал Лукашенко.
  • с "мразями" в Литве и Польше Минск не будет разговаривать.

Сразу после визита президента в Пекин, и уже, вероятно, зная о деталях теракта, белорусский суд вынес приговор Светлане Тихановской на 15 лет колонии. Она и другие пятеро обвиняемых, проходивших по делу, признаны виновными, в частности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

Это сжигание мостов с "западными партнёрами". Значит, в КНР Лукашенко получены гарантии финансовой поддержки.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы литва теракт польша самолет украина диверсия белоруссия владимир зеленский александр лукашенко светлана тихановская
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