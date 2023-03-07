Белоруссия ответит киевскому режиму на диверсию, которая признана терактом, в отношении самолёта-разведчика А-50.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник признал диверсию в отношении разведывательного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля. За время выступления Лукашенко неоднократно назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой" за двуличную позицию. А руководство в Польше, Литве — мразями, потому что они "работают против Белоруссии".
Лукашенко пояснил, что в Белоруссии задержаны более 20 соучастников атаки на предоставленный РФ А-50, который никогда не залетал на территорию Украины или Польши и Литвы. Поэтому диверсия была неспровоцированной и называется терактом, подчеркнул Лукашенко.
Теракт подготовили Служба безопасности Украины (СБУ) и "руководство ЦРУ". Главный исполнитель, оператор дрона, является россиянином, но имеет украинский паспорт, отметил он.
По словам президента Белоруссии, террорист приехал в страну через РФ и уже с территории страны запустил на аэродром "два маленьких беспилотника, обычных гражданских дрона". Как указывают специалисты, диверсия осуществлена с помощью китайского дрона DJI FPV, управляемого с использованием VR-очков.
"К счастью, самолёт не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолёту не мешает выполнять его обязанности", — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии назвал звеньями одной цепи диверсию под Минском и недавний теракт в Брянской области:
"Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они ещё способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это".
Далее Лукашенко эмоционально отозвался о личности Зеленского:
"Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент".
Белорусский лидер отметил, что Зеленский неоднократно просил его заключить пакт о ненападении, что никак не вяжется с проведением диверсий в Белоруссии.
"Что ж, вызов брошен", — сказал Лукашенко.
Сразу после визита президента в Пекин, и уже, вероятно, зная о деталях теракта, белорусский суд вынес приговор Светлане Тихановской на 15 лет колонии. Она и другие пятеро обвиняемых, проходивших по делу, признаны виновными, в частности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.
Это сжигание мостов с "западными партнёрами". Значит, в КНР Лукашенко получены гарантии финансовой поддержки.
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