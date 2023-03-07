Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности попытки теракта в Мачулищах. Он заявил, что террорист украинских спецслужб и его пособники, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме "Мачулищи", задержаны.
По словам Лукашенко, боевик родился в Кривом Роге, проживал в Крыму. В 2014 году завербован спецслужбами Украины.
"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — заявил Лукашенко во время церемонии вручения госнаград.
Готовили диверсанта представители СБУ, используя самые высокие технологии.
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