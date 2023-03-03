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L'Express: Россия и Белоруссия через три года "нападут" на Эстонию и Литву

1:16
Мир

Французское издание описало семь сценариев будущих военных конфликтов с участием Франции. Первым в списке значится наступление России на Эстонию и Литву. Журналисты L'Express даже называют его точную дату.

L'Express: Россия и Белоруссия через три года "нападут" на Эстонию и Литву

Так, по их мнению, президент РФ Владимир Путин, осудит 15 марта репрессии против русскоязычного меньшинства в Эстонии. Вечером того же дня российские танки и самолёты проникнут на территорию республики, а несколько батальонов армии Белоруссии, постоянно находившихся на границе, сделают то же самое на литовской стороне.

"Будет немедленно задействована пятая статья НАТО, но США при президенте-республиканце Роне ДеСантисе заявят, что не будут вмешиваться. Воздушные силы альянса, прибывшие через несколько минут, быстро одержат верх над своими противниками, но это преимущество не будет решающим, учитывая эффективность российских ракет "земля-воздух"", — пишут авторы материала.

Также они считают, что армия НАТО нанесёт урон на земле российским силам, а 22 марта перейдёт в контрнаступление. На чём основаны такие догадки, французские эксперты не объяснили.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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