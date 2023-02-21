Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа

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Официальный Брюссель объявил в минувшее воскресенье, что Евросоюз направит так называемую "гражданскую миссию” на границу Армении с Азербайджаном. Заявленная цель — "внести вклад в стабильность в приграничных районах Армении, укрепить доверие и безопасность людей в районах, затронутых конфликтом”, и "поддержать процесс нормализации отношений между двумя соседями".

"В миссии примут участие около 100 гражданских сотрудников, в том числе 50 невооруженных наблюдателей”, — заявили в ЕС, напомнив, что создана группа была ещё в январе "по просьбе Еревана".

Однако, по мнению российского МИД, всё не так радужно, как пытаются представить "европейские партнёры". И стабильность в регионе Южного Кавказа волнует их в последнюю очередь:

"Недавно объявленная миссия ЕС в Армении, предположительно имеющая целью "способствовать стабильности в приграничных районах”, является ничем иным, как геополитическим проектом, служащим интересам Запада, — говорится в заявлении, в понедельник опубликованном внешнеполитическим ведомством РФ. — Миссия вряд ли улучшит ситуацию с безопасностью в регионе".

В Москве напомнили, что это не первая попытка Евросоюза и Запада "закрепиться в Армении … любой ценой” и пояснили, что Россия рассматривает такие шаги как "геополитические действия, которые не имеют ничего общего с реальным мирным процессом в регионе".

"Запад делает все, чтобы вытеснить Россию из региона и ослабить ее историческую роль в качестве основного гаранта безопасности”, — говорится в заявлении.

В МИДе также усомнились в реальной способности миссии ЕС обеспечить мир и стабильность на Южном Кавказе, указав на тот факт, что аналогичная миссия Брюсселя в отколовшемся от Сербии регионе Косово не смогла предотвратить серьезную вспышку напряженности между Белградом и Приштиной в прошлом году.

К слову, Азербайджан не хочет видеть европейцев на своей границе. Не далее, как на прошлой неделе с критикой намерения Брюсселя выступил официальный Баку. Глава парламента Азербайджана Сахиба Гафарова предупредила, что миссия ЕС может "помешать процессу нормализации” отношений между двумя странами.

ЕС начинает съёмки новой "Игры престолов"

Москва настаивает на том, что только трехсторонние соглашения, достигнутые Россией, Арменией и Азербайджаном, могут послужить основой для нормализации ситуации в регионе. Имеются в виду договоры о делимитации границ, открытии транспортных маршрутов и установлении контактов между гражданскими группами, законодателями и религиозными лидерами двух стран.

Но это никоим образом не смущает европейских политиков, которые твёрдо вознамерились взять Южный Кавказ под свой контроль, дабы не позволить Москве "создать в Армении более пророссийское правительство", "превратив Нагорный Карабах в ещё один Крым". Об этих опасениях Брюсселя в начале февраля писало издание The Hill:

"В ноябре 2022 года главой новой администрации в Нагорном Карабахе был назначен Рубен Варданян, армянский бизнесмен, имеющий тесные связи с Кремлём. Также сообщается, что Москва готовит Варданяна в преемники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате мирной революции. Пашинян оттолкнул Россию, критикуя ее военное присутствие в регионе, и переориентирует внешнюю политику Еревана на Запад. Варданян стремится делегитимизировать возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану и разжигает конфликты между армянами и азербайджанцами, чтобы сохранить роль России как основного "посредника” и, в конечном счете, создателя королей".

Вот такая "Игра престолов", оказывается, намечается в южнокавказском регионе.

Напомню, Армения и Азербайджан десять лет спорят из-за Нагорного Карабаха, части Азербайджана с преимущественно этническим армянским населением, которая претендует на независимость от Баку. В 2020 году две страны вели 44-дневную войну, которая закончилась перемирием при посредничестве России.

В сентябре 2022 года напряженность на границе между двумя соседями снова вспыхнула, что привело к серии пограничных стычек, которые, как сообщается, унесли жизни десятков солдат с обеих сторон.

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