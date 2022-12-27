Англосаксы используют Армению и Азербайджан против России и Ирана

Зачем в Ереван приезжали глава МI6 Ричард Мур и глава ЦРУ Уильям Бернс, как Британия и США планируют использовать Армению и Азербайджан против России и Ирана, а также о том, что может сделать Россия в этой ситуации, рассказала блогер, автор телеграм-канала Mina_Z, член правления бизнес-школы "Интеграл” Мина Хачатрян.

— Мина, глава разведки Британии Ричард Мур посетил Ереван. А потом Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент в Арцахе, что они не обеспечивают движение по Лачинскому коридору. Хотя эту дорогу, а также газ и свет, перекрыли азербайджанцы. Ереван отказался от участия во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Связаны ли визит англичанина и демарши Пашиняна?

— Ричард Мур был послом Британии в Турции, он куратор Эрдогана. Вспомнилась Украина, когда туда полетел глава ЦРУ в апреле 2014 года, а в мае случилась трагедия в Одессе, а потом и эскалация. Кстати, в июле в Ереван приехал глава ЦРУ Бернс Уильям, а 22 декабря был телефонный разговор с Салливаном, главой нацбезопасности США.

Цель событий в регионе — Россия и Иран. В доктрине безопасности США на первом месте — Россия, на втором — Иран, на третьем — Китай. К Китаю они вернутся к 2033 году.

На Арцах опирается российский миротворческий контингент (РМК), а значит, Россия. На пражских встречах в октябре сказали, что у республики Арцах нет никакого статуса, это часть Азербайджана. Но это не так, 30 лет республика живёт.

Запад хочет вывести РМК и ввести свой контингент, то есть убрать Россию из очень важного места, где она контролирует Азербайджан, Армению, Иран; потом вывести 102-ю базу и вообще Россию из Армении.

Визит Мура — это персональные инструкции Пашиняну, чтобы выполнить план, ради которого его привели к власти: сдать Арцах, вывести Россию, закрыть границу с Ираном и весь регион передать англосаксонской марионетке — Турции. В этом крайне заинтересован Израиль, противник Ирана.

Пашинян с 2001 года ненавидит Арцах, он считает, что его надо сдать и сфокусироваться только на Армении. Он не осознаёт, что потом Азербайджан поглотит Республику Нахичевань, через Мегринский коридор, который называют Зангезурским.

Если вы посмотрите план "Анаконда", то увидите карту, где от Армении отрезан Сюник, то есть граница с Ираном; увидите большую лапу Азербайджана. Это была идея Кемаля создать республику Азербайджан, по согласованию с В. И. Лениным, чтобы потом соединить с Турцией. Потому что Азербайджан — это северо-восточные провинции Ирана, от которых он должен отойти. То есть, концепция такая: через Арцах вывести Россию, следом её обвинить в предательстве. Не зря раз в неделю к Пашиняну ходят русофобы Хзмалян, Ширинян, Армен Саркисян. Они делают митинги с грязными плакатами, с украинскими флагами, несмотря на то, что экс-замминистра Украины Тигран Авакян заявил, что Арцаху нужно быть в составе Азербайджана. Почему-то армян это не смущает. Зато растёт русофобия.

С Ричардом Муром встречался секретарь Совета безопасности Армен Григорян в Лондоне 12 декабря. В тот же день началась блокада Арцаха. То есть, это активная работа спецслужб:

Британии,

Англии,

Турции,

Израиля

с захватившими власть в Армении воспитанниками Сороса, русофобами, антинациональными элементами.

Вторая цель визита Ричарда Мура — спровоцировать Армению на открытие второго фронта. Им нужно втянуть Россию в кровопролитную войну. Недавно Азербайджан и Турция проводили учения "Братский кулак", туда переброшено огромное количество оружия; Третий полк Турции, до зубов вооружённый, стоит в Нахичевани.

Что может сделать Россия? Нужна информационная работа. К сожалению, в Армении мой крошечный ресурс не позволяет объяснить ситуацию. У армян в голове формула: Россия нас предала, Турция России нужна, они опять поделят Армению. И не нашлось серьёзных лидеров мнений в России, чтобы всё объяснить, чтобы люди поняли, что происходит.