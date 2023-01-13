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Дарья Митина

Дарья Митина: Пашинян хочет погубить Армению

Мир » Бывший СССР » Армения

Новый, 2023 год уже принес немало событий. Об убийственной для Армении политике Никола Пашиняна и об антироссийской стратегии Реджепа Эрдогана на Южном Кавказе рассказала секретарь Объединённой компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: Пашинян хочет погубить Армению

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил об отказе принимать в республике очередные военные учения ОДКБ. Это открытое заявление о смене внешнеполитического курса Армении. Ещё в 2018 году Ереван целенаправленно ставил стратегический союз с Россией под удар:

  • было заведено уголовное дело на генерального секретаря ОДКБ,
  • ущемлялись работающие в Армении российские государственные компании,
  • игнорировались российские военно-стратегические потребности,
  • была кампания в армянских СМИ о коррупции в наднациональных органах ОДКБ.

Недаром в апреле 2020 года Сергей Викторович Лавров одёрнул армянскую сторону, сказав, что неуместно вспоминать о союзнических отношениях с Россией только в выгодных тебе ситуациях. И, наконец, 23 ноября 2022 года Никол Пашинян отказывается подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Заявление об отказе проводить учения беспрецедентно в том смысле, что Россия уже воспринимается армянским правительством как угроза безопасности Армении. Мол, проведут учения, а дальше оставят один на один с Турцией и Азербайджаном, да ещё не хотят разблокировать Лачинский коридор, как говорит Пашинян. Это происходит на фоне совместных военных учений Азербайджана и Турции. То есть, турецкая стратегия вытеснения России с Южного Кавказа успешна. Виновата ли в этом Россия? Да, надо было работать по-другому. Но главная ответственность лежит на армянской стороне.

Оставаясь один на один с объединёнными силами Турции и Азербайджана, плевать в протянутую руку России и ОДКБ — это самоубийство Армении.

Эрдоган планомерно проводит свою политику в регионе. В 2007 году российская военная база была выведена из Грузии — с турецкой подачи. В 2012 году в азербайджанской Габале была свернута российская радиолокационная станция. Настала очередь 102-й базы в Гюмри, за вывод которой ратуют пропашиняновские силы в Армении. Количество провокаций в Гюмри против наших солдат увеличилось за прошедший год в разы.

Создаётся служба внешней разведки Армении. Понятно, какие иностранные гражданские специалисты будут приглашены для консультирования армянского правительства в этом вопросе.

За Турцией наблюдают ЦРУ и MI6, и весь этот клубок проблем придётся распутывать в ближайшее время на Южном Кавказе России и Ирану.

Речь идёт о попытке искусственного, навязанного извне разрыва Армении с традиционными союзниками. А какой союзник Турция, мы прекрасно знаем, особенно для армян. Вспомним о событиях 108-летней давности.

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран армия грузия турция россия армения азербайджан никол пашинян
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