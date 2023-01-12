Хамское поведение Эрдогана надо остановить

Реджеп Эрдоган переоценивает своё влияние на Владимира Путина в продвижении своих "мирных усилий". Хамское поведение турецкого президента пора остановить.

Турция отложила "мирный процесс" в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции во время визита в ЮАР заявил, что Анкара поддерживает предложенный президентом Владимиром Зеленским план по "мирному урегулированию" украинского кризиса.

На это представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в четверг, что Россия не может согласиться "с так называемым мирным планом Зеленского". Известно, что он предусматривает "восстановление территориальной целостности Украины" и другие невозможные для РФ цели.

Как результат, в четверг прошла информация, что отложена встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Сирии в рамках заявленного желания президента Турции Реджепа Эрдогана наладить отношения с Башаром Асадом. Чавушоглу демонстративно уехал в Вашингтон, который публично указал, что не время урегулировать отношения с Сирией.

Башару Асаду не нужна инициатива Турции

И слава Богу! Москва была не против, но оказалось, что президент Сирии от этого варианта "мира" в своей стране совсем не в восторге. Как пишет Reuters, он отказался от переговоров. Дамаск опасается, что восстановление отношений станет "лишь предвыборным жестом для поднятия рейтинга Эрдогана" и не послужит на благо Сирии.

У Асада свои резоны — жертвовать Идлибом, где орудуют протурецкие группировки ради хороших отношений с Эрдоганом, он не будет.

Также ему непонятно, почему боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) в прошлом году, в основном, атаковали подконтрольные правительству Сирии территории, практически избегая зоны влияния Турции на севере и США на северо-востоке и востоке Сирии.

Анкара перешла на требовательный тон

И на этой неделе Анкара перешла на требовательный тон в своём порыве обеспечить Эрдогану Нобелевскую премию мира.

В рамках обсуждения украинского конфликта турецкий лидер призвал Россию найти "справедливое решение" конфликта на Украине в "серьёзном диалоге", "конкретными односторонними шагами". После окончания рождественского одностороннего (Путин пошёл навстречу) перемирия, Анкара потребовала его продолжения.

В среду Эрдоган в рамках встречи омбудсменов по правам человека РФ и Турции призвал Москву открыть "гуманитарный коридор" с Украиной "для помощи пострадавшим от кризиса детям, женщинам и раненым". Он же предложил обеспечить лечение раненых солдат ВСУ в Турции.

В каждом слове турецкой стороны царит указующий перст на то, что РФ всё на Украине делает неправильно. На самом деле, он не только предлагает повторить стыдную для России историю об "эвакуации" боевиков "Азова" (запрещён в РФ) в Турцию, но и признание того, что тот гуманитарный коридор, который есть у России — ущербен.

Как пишет Олег Царёв в своём Telegram-канале, между Запорожьем и Мелитополем работает пропускной пункт Васильевка — "это и есть наш коридор, который позволяет напрямую попасть из России на Украину и наоборот.

"А чужой коридор — не наша забота", — уверен политик.

Турция ведёт недружественную политику в отношении РФ

Если же посмотреть на действия Анкары (по делам их узнаете их), то вырисовывается следующая неприглядная картина:

Если не кассетные боеприпасы, то Украине Турцией поставляются БПЛА "Байрактар" и БМП Kirpi. Турция строит для Украины военные корабли и отправляет боевиков воевать. Она поддерживает крымскотатарских исламистов, организующих диверсии в Крыму.

Зерновая сделка, которой так гордится Эрдоган, принесла выгоду Турции и Украине, но не России. Экспорт российского зерна и удобрений по-прежнему под санкциями, хотя ООН призывает их снять. Именно через Одессу в зерновых танкерах приехали в РФ террористы, которые взорвали Крымский мост.

Запорожская АЭС, несмотря на все "мирные усилия" Турции, не перестала обстреливаться ВСУ.

Эрдоган строит враждебную РФ империю

Но сам Эрдоган укрепил за счёт российских газа (хаб) и зерна свои личные рейтинги перед выборами в этом году и подтянул экономику Турции.

На наших глазах возникла и укрепляется сила, которая пытается шантажировать, выталкивает РФ из Средней Азии и Закавказья со своим туранским проектом. И он вовсе не туранский, а турецкий — поскольку будет создан "турецкий суперэтнос", пишет тюрколог Владимир Аватков в своём Telegram-канале. Против кого он будет направлен воевать? Против России. И именно поэтому турецкую власть, несмотря на всю её самостоятельность, до сих пор терпят в США, пишет эксперт.

Турки из тех, кто "откусят руку, дай им хотя бы палец". Эрдоган строит империю и будет откусывать от всего русского по кусочку.

Переговоры о мире с Украиной, кроме как на условиях капитуляции киевского режима, совершенно неприемлемы в РФ. Это российскому руководству надо иметь в виду и пресекать всякие попытки Эрдогана в этом направлении, а, тем более, тот тон с которым он это делает. Пока это делается, как видно из слов Марии Захаровой.

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