Турецкий чиновник понадеялся на встречу с "Меджлисом"* в Бахчисарае

МИД России отреагировал на заявление заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала его неуместным, вредоносным и направленным против суверенитета Российской Федерации.

В Анатолийском университете турецкого города Эскишехира с 22 по 25 декабря проходила конференция по крымско-татарской проблематике. Участие в этой конференции приняли представители "Меджлиса крымского-татарского народа"*.

В ходе мероприятия Сайит Юсуф выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае.

Это заявление и прокомментировали в российском МИД. По словам Марии Захаровой, "вызывает сожаление тот факт, что заместитель руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайит Юсуф пошёл на поводу у провокаторов из "Меджлиса"* и выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае".

Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство расценивает высказывание турецкого чиновника "неуместное, откровенно вредоносное, направленное против суверенитета, территориальной целостности РФ", сообщает РИА "Новости".

"Мы считаем недопустимым заигрывать с экстремистскими организациями вроде "Меджлиса"*, они открыто практикуют антироссийскую деятельность. В очередной раз повторяем: подобная риторика наносит ущерб двусторонним отношениям, противоречит проводимым главами двух государств линиям на двустороннее развитие взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией", — подчеркнула Мария Захарова.

Стоит заметить, что турецкие власти и ранее открыто поддерживали "Меджлис крымского-татарского народа"*. Очевидно, что подобная практика никогда не находила понимания в России.

* Экстремистская организация, запрещенная в России