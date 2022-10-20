Политолог Стародубцев: Москве сложно отговорить Анкару сотрудничать с Украиной

Анкара сотрудничает с Киевом на законных условиях, в рамках соглашений, заявил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев. По его словам, у Москвы формально нет доводов, чтобы разорвать связь турков и украинцев.

Как подчеркнул политолог, Россия официально не объявила войну Украине, в том числе президенту страны Владимиру Зеленскому "не присвоили" статус вне закона.

"Когда к ним (к Турции. — Прим. ред.) приходят с этим вопросом, они говорят: "У меня есть долгосрочное соглашение о сотрудничестве, я в рамках этих договоров поставки и осуществляю. Вы войну объявили им? — Нет. — Вы контртеррористическую операцию проводите там? — Нет. — Вы объявили Зеленского вне закона? — Нет. — Ну, тогда какие ко мне вопросы?" — пояснил Стародубцев "Украине.ру".

По его словам, в такой ситуации Москва может надеяться только на продуктивный союз с Турцией, а не на то, что Анкара вдруг разорвёт все соглашения с Киевом.