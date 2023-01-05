Президент Турции Реджеп Эрдоган порекомендовал Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров прекратить боевые действия в одностороннем порядке.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января переговорил с президентом России по телефону.
Он напомнил о позитивных договоренностях по поводу "зернового коридора", консенсусе об обмене пленными и установлении зоны безопасности у Запорожской АЭС.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер отметил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.
Ранее сообщалось, что через порты Турции прошло 13 миллионов тонн украинского зерна.
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