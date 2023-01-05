Эрдоган посоветовал Путину прекратить боевые действия в одностороннем порядке

Президент Турции Реджеп Эрдоган порекомендовал Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров прекратить боевые действия в одностороннем порядке.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января переговорил с президентом России по телефону.

Он напомнил о позитивных договоренностях по поводу "зернового коридора", консенсусе об обмене пленными и установлении зоны безопасности у Запорожской АЭС.

По информации агентства Anadolu, турецкий лидер отметил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Ранее сообщалось, что через порты Турции прошло 13 миллионов тонн украинского зерна.