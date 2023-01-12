Инициированный Владимиром Зеленским "саммит мира" планируют провести в США в годовщину начала спецоперации на Украине.
Саммит собираются провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 февраля. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднара.
Посол отметил, что надежда на установление мира есть, однако для этого ВС РФ должны выйти с территории Украины.
"Мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности", — объяснил посол.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поддержал просьбу Валерия Залужного об отводе ВСУ из Артёмовска.
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