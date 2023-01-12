Посол Турции о цели проведения "саммита мира": оказывать давление на Москву

Инициированный Владимиром Зеленским "саммит мира" планируют провести в США в годовщину начала спецоперации на Украине.

Саммит собираются провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 февраля. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднара.

Посол отметил, что надежда на установление мира есть, однако для этого ВС РФ должны выйти с территории Украины.

"Мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности", — объяснил посол.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поддержал просьбу Валерия Залужного об отводе ВСУ из Артёмовска.