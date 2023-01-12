Newsweek: эксперты заявили о нереальности формулы мира Зеленского

Издание Newsweek провело анализ перспектив мирного решения конфликта. Автор статьи Бреннан Дэвид заявил, что условия Москвы и Киева противоречат друг другу.

"На мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это очень высокие ожидания, которые естественны, если смотреть с украинской стороны, но которые опасны", — сказал независимый аналитик и эксперт по России Николай Петров в статье Newsweek.

Он отмечает, что планка, заданная в "формуле Зеленского" слишком высока. Кроме того, она может привести к негативным последствия для Киева.

Эксперт подчеркнул, что вытеснить российские войска с каждой пяди территории Украины — нереалистичная и неуместная задача. Петров сообщил, что РФ сейчас реализует план "Б", предполагающий действия, которые должны привести с истощению Запада и Украины. Тогда можно будет говорить о победе России.