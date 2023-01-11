В 2023 году в Турции состоятся президентские выборы. Основным соперником Эрдогана является прозападный мэр Стамбула Имамоглу. Нужна ли России победа Эрдогана, и что именно в политике Анкары не устраивает население, рассказал тюрколог, д. полит. н., завотделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков.
— Владимир Алексеевич, сейчас турецкие СМИ обсуждают приговор прозападному Имамоглу, главному сопернику Эрдогана. Не потеряем ли мы наши договорённости с Турцией, если победит Имамоглу, а не Эрдоган? Я имею в виду строительство газового хаба и трёхстороннее сотрудничество с Сирией и Турцией.
— Господин Имамоглу является мэром Стамбула. Он представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию, созданную Мустафой Кемалем Ататюрком. Он известен своей умеренно прозападной позицией, хотя внутри партии есть намного более прозападные люди, чем он. Более того, Имамоглу давал интервью российским СМИ и пытался активно устанавливать контакты с Россией.
На данном этапе Имамоглу приговорён к 2,5 годам заключения. Пока решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать. Это первый момент. Второй момент — нужно понимать, что оппозиция представлена не только им. Даже от Народно-республиканской партии на пост руководителя страны могут претендовать:
Просто Имамоглу был одним из самых популярных политиков от оппозиции.
Важно, что внутри Турции есть деление 50 на 50. То есть, половина населения настроена на поддержку правящей элиты, половина — против. Обе половины солидарны в том, что внешняя политика Турции стала более суверенной, и это всех устраивает, даже оппозицию. Не устраивает экономическая политика. И вот здесь будет основная битва. На этом фоне российское предложение о газовом хабе и многие другие наши проекты играют на руку правящей элите. Как она ими воспользуется, это второй вопрос.
Победа оппозиции возможна. Особенно с учётом того, что американцы заинтересованы в Турции либо как в подчинённой стране, либо как в стране, погружённой в дугу нестабильности, в хаос. Им не нужна суверенная Турция.
Здесь наибольшие риски относительно нашей коммуникации с Турцией. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
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