Тюрколог: победа Эрдогана на выборах может привести к непредсказуемым последствиям

В 2023 году в Турции состоятся президентские выборы. Основным соперником Эрдогана является прозападный мэр Стамбула Имамоглу. Нужна ли России победа Эрдогана, и что именно в политике Анкары не устраивает население, рассказал тюрколог, д. полит. н., завотделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков.

— Владимир Алексеевич, сейчас турецкие СМИ обсуждают приговор прозападному Имамоглу, главному сопернику Эрдогана. Не потеряем ли мы наши договорённости с Турцией, если победит Имамоглу, а не Эрдоган? Я имею в виду строительство газового хаба и трёхстороннее сотрудничество с Сирией и Турцией.

— Господин Имамоглу является мэром Стамбула. Он представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию, созданную Мустафой Кемалем Ататюрком. Он известен своей умеренно прозападной позицией, хотя внутри партии есть намного более прозападные люди, чем он. Более того, Имамоглу давал интервью российским СМИ и пытался активно устанавливать контакты с Россией.

На данном этапе Имамоглу приговорён к 2,5 годам заключения. Пока решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать. Это первый момент. Второй момент — нужно понимать, что оппозиция представлена не только им. Даже от Народно-республиканской партии на пост руководителя страны могут претендовать:

лидер этой партии Кылычдароглу,

мэр турецкой столицы Анкары Мансур Яваш.

Просто Имамоглу был одним из самых популярных политиков от оппозиции.

Важно, что внутри Турции есть деление 50 на 50. То есть, половина населения настроена на поддержку правящей элиты, половина — против. Обе половины солидарны в том, что внешняя политика Турции стала более суверенной, и это всех устраивает, даже оппозицию. Не устраивает экономическая политика. И вот здесь будет основная битва. На этом фоне российское предложение о газовом хабе и многие другие наши проекты играют на руку правящей элите. Как она ими воспользуется, это второй вопрос.

Победа оппозиции возможна. Особенно с учётом того, что американцы заинтересованы в Турции либо как в подчинённой стране, либо как в стране, погружённой в дугу нестабильности, в хаос. Им не нужна суверенная Турция.

Здесь наибольшие риски относительно нашей коммуникации с Турцией. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское.