Президент Турции: свыше 16 миллионов тонн агропродукции вывезли с Украины по зерновому коридору

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о функционировании зерновой сделки.

"Благодаря коридору, который мы открыли, свыше 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов покинули порты Украины и достигли всего мира", — подчеркнул президент.

Ранее руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что международный рынок нуждается в удобрениях из России. Политик призвала обеспечить товаром страны, у которых не получается завершить посевной сезон из-за высоких цен на сырьё, на уровне продуктовой сделки.