Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о функционировании зерновой сделки.
"Благодаря коридору, который мы открыли, свыше 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов покинули порты Украины и достигли всего мира", — подчеркнул президент.
Ранее руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что международный рынок нуждается в удобрениях из России. Политик призвала обеспечить товаром страны, у которых не получается завершить посевной сезон из-за высоких цен на сырьё, на уровне продуктовой сделки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники прорвали оборону украинской армии и вошли в Артёмовск с южной стороны.