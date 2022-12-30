ООН попросила обеспечить мировой рынок удобрениями из РФ: мало времени для посевного сезона

Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен призвала обеспечить мировой рынок российскими удобрениями. По её словам, в некоторых странах не могут закончить посевной сезон, а стоимость сырья превысила цены на продовольствие.

Как подчеркнула Гринспен, кроме того, обеспечение удобрениями необходимо реализовать на уровне "зерновой сделки".

"Мы очень обеспокоены по поводу части (договорённостей. - Прим. ред.), касающейся удобрений, — пояснила представитель ООН на конференции. — У нас очень мало времени до завершения посевного сезона в Северном полушарии, и требуется наращивать усилия, чтобы доставить большие объёмы удобрений в ближайшие недели".

По мнению спикера, наладить поставки удобрений из России можно только "совместными усилиями". Гринспен подчеркнула, что вопрос необходимо решать в ближайшее время.

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