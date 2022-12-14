Британский генерал признался: наши морпехи незаметно воюют на Украине

Британские королевские морские пехотинцы с апреля месяца находятся на Украине и проводят там "операции", сопряжённые с "высоким уровнем политического и военного риска”.

Об этом, как сообщает сегодня Times, рассказал генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, замначальника штаба обороны в Минобороны Великобритании. До признания Магоуэна заявления России о том, что войска НАТО действуют на Украине, всегда опровергались западными политиками и СМИ.

По словам британского генерала, солдаты 45-й диверсионной группы Королевской морской пехоты покинули Украину в январе, сразу после эвакуации посольства Великобритании в Киеве в Польшу. Но уже в апреле около 300 бойцов элитного подразделения были отправлены обратно под предлогом "восстановить британскую дипмиссию", тогда как на самом деле им был дан приказ "приступить к проведению незаметных операций”.

Магоуэн не уточнил, какие конкретно задачи выполняли коммандос, но факт остаётся фактом:

Лондон признал, что его войска участвуют в украинском конфликте. И участие это не ограничивается обучением солдат ВСУ.

К слову, по данным Times, Великобритания направила на подмогу Киеву не только солдат и инструкторов, но и экспертов по кибербезопасности "для защиты критически важных украинских министерств".

"Британские специалисты с февраля работают удаленно от имени британского правительства, чтобы предотвратить кибератаки".

Интересно, что теперь будут говорить и писать западные СМИ, которые столько времени продвигали в массы нарратив "Путин, говоря о том, что России на Украине противостоит западная военная машина, всё врёт, ибо у него нет и быть не может никаких доказательств участия сухопутных войск НАТО на Украине"?

Кстати, признание Магоуэна вовсе не означает, что Великобритания — единственная страна НАТО, отправившая на Украину регулярные войска. Напомню, что в октябре некий "неназванный представитель Пентагона" сообщил журналистам, что неустановленное количество американских военнослужащих проверяло поставки американского оружия "где-то на территории Украины".

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