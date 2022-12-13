Россия не может ожидать гарантий безопасности от других стран. Москва должна обеспечить безопасность Евросоюза, а не наоборот, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
Таким образом он отреагировал на призывы к устранению озабоченности Москвы по поводу расширения НАТО в Европе, озвученные экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Люди не должны позволять себя убеждать … в том, что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности от кого бы то ни было, — сказал польский дипломат журналистам на полях саммита дипломатов стран-членов ЕС, проходящем на этой неделе в Брюсселе. — Это просто стратегическая ошибка — такого рода соображения. Сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности от России”.
После этих слов последовал ставший уже чем-то вроде мантры набор слов о том, что "польская делегация будет призывать к самым жёстким санкциям в отношении России".
Польский дипломат, в общем-то, моги не утруждаться, делая своё заявление — ничего нового он не сказал. Позиция Варшавы по всем вопросам, так или иначе связанным с Россией, известна давно:
в компании с прибалтийскими бывшими советскими республиками, неожиданно для себя самих вдруг ставшими "независимыми" странами, поляки при малейшем удобном случае стараются продавливать максимально русофобские решения и возражать против любых решений, которые хоть немного выгодны России.
При этом они — Польша и страны Балтии — проявляют изумительную для любого мыслящего существа "упёртость": большинство подобных решений им самим абсолютно невыгодны и несут сплошные проблемы.
Но ненавидеть русских — важнее. Хотя дружить — выгоднее.
Пока власти Польши упражняются в громкости русофобских заявлений, дипломаты охотно наводят "дружеские мосты" с российскими регионами. Видимо, "на всякий пожарный".
Так недавно посола Польши в России Кшиштоф Краевский съездил в столицу Приангарья, где открыл выставку "Из Польши с любовью".
Кстати, иркутяне заподозрили в этом визите подвох. И едва ли не попытку посеять смуту в их ряды:
"Краевский обратился к представителям польской диаспоры, насчитывающей в Иркутской области порядка 10 тысяч человек. Он призывал их не забывать уроки истории. Учитывая нынешнюю политику Польши, эти слова можно расценить как призыв к сопротивлению режиму. Слушая его, возникают ассоциации с 1612 годом, читаются намеки на претензии Польши на русские (Смоленск, Калининград) и белорусские земли", — пишет Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Кстати, недоумение в данном случае вызывает и наше российское радушие:
"Это выглядит крайне странно, учитывая, что в Польше и других странах-санкционерах работу российских посольств блокируют, а дипломаты подвергаются прямым и косвенным нападениям, как это случилось с Андреевым, послом России в Варшаве".
Ну тут уж поделать что-либо сложно, ведь не зря говорят, что "Россия — щедрая (и добрая) душа".
Будет ли Россия реагировать на очередной "недружественный" выпад Варшавы? Наверное, нет. Да и вряд ли надо. А почему, как мне кажется, исчерпывающе объяснил депутат ГД, полковник в отставке Андрей Гурулёв:
"В 1994-м году я стоял на границе Германии и Польши, ко мне подошли двое немцев. Один из них на русском пожелал мне, чтобы у нашей страны все получилось, сказал, что жалеет о нашем уходе. К нам по-разному относятся везде. Не надо брать Польшу и Прибалтику с оголтелой русофобией, это сумасшедшие страны наглухо, помимо них есть с чем работать", - написал он в своём Telegram-канале.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.