МИД Польши: обсуждение гарантий безопасности для России — стратегическая ошибка

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о том, что Варшава выступает против обсуждения Евросоюзом гарантий безопасности для России. Об этом дипломат высказался в Брюсселе на встрече глав МИД стран ЕС.

Обсуждения "такого типа" политик назвал стратегической ошибкой. По его мнению, не РФ сегодня нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Именно в таком контексте он призвал коллег обсудить ситуацию.

"Очень важно не позволять втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать часть своей территории. Или что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности", — сказал Яблоньский.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать гарантии безопасности для России.