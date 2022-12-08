Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о предложении французского лидера Эммануэля Макрона по поводу необходимости налаживания диалога с Россией, отметила, что это опять всего лишь слова, не подкреплённые никакими действиями, а ей хотелось бы комментировать именно действия.
Захарова сообщила, что устала комментировать одни только разговоры, ей хотелось бы увидеть наконец реальные шаги в этом направлении.
"Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", — сказала Захарова во время брифинга в Москве.
Представитель МИД РФ добавила, что, однозначно, в высказывании Макрона есть "прекрасный посыл", но это нужно чем-то подкрепить, чтобы слова, как обычно, не остались просто словами.
"В принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости — мне неизвестно", — добавила Захарова.
Ранее Макрон заявил, что с РФ нужно выстраивать диалог, предоставив ей требуемые гарантии безопасности.
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