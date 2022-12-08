Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кашеварова об ударах по ТЭЦ: Как эти удары отражаются на положении дел на фронте
Дудчак о заявлении Зеленского об окончании СВО в 2023 году: работа у него такая
В Тюменской области судят экс-полицейского, который приковал женщину к ограде
Стоматолог Копылов: зубная нить может привести к рецессии десны
Сивков: Третья мировая война сегодня полностью перезрела
Медведев: в РФ могут вернуть смертную казнь
Сивков: ВС РФ могут полностью разгромить ВСУ и освободить Киев в 2023 году
МО РФ: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса "Точка-У" ВСУ

Захарова не захотела оценивать слова Макрона о диалоге с Россией

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о предложении французского лидера Эммануэля Макрона по поводу необходимости налаживания диалога с Россией, отметила, что это опять всего лишь слова, не подкреплённые никакими действиями, а ей хотелось бы комментировать именно действия.

Захарова не захотела оценивать слова Макрона о диалоге с Россией

Захарова сообщила, что устала комментировать одни только разговоры, ей хотелось бы увидеть наконец реальные шаги в этом направлении.

"Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них", — сказала Захарова во время брифинга в Москве.

Представитель МИД РФ добавила, что, однозначно, в высказывании Макрона есть "прекрасный посыл", но это нужно чем-то подкрепить, чтобы слова, как обычно, не остались просто словами.

"В принципе посыл прекрасный, что за ним в практической плоскости — мне неизвестно", — добавила Захарова.

Ранее Макрон заявил, что с РФ нужно выстраивать диалог, предоставив ей требуемые гарантии безопасности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Станет ли президент Франции Макрон миротворцем в Донбассе?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ

Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.

WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Четырёхлапые любимцы болеют так же, как и мы Сергей Лебедев Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов пытался охотиться на ударные БПЛА ВС РФ
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
Сивков: Третья мировая война сегодня полностью перезрела
Медведев: в РФ могут вернуть смертную казнь
Эксперт: "Для рекламщиков выгоднее всегда возвращать вас к сравнению с окружающими"
Масонские символы на здании "Склифа" привлекают призраков
Сивков: ВС РФ могут полностью разгромить ВСУ и освободить Киев в 2023 году
МО РФ: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса "Точка-У" ВСУ
Эксперт Баканов: ушедшие с рынка РФ марки автомобилей не вернутся в 2023 году
Минобороны: военные России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили пять пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников