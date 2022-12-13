Никого не будет — ни Пушкина, ни Екатерины Великой. Только Зеленский

Пока украинские военные пытаются выжить в окопах, гражданские активисты (непонятно, почему остающиеся таковыми, вместо того, чтоб идти "родину защищать) ведут непримиримый бой с памятниками.

Так, под занавес прошлой недели, а городе Тульчин Винницкой области ночью (!) снесли памятники Суворову и Пушкину.

А сегодня стало, наконец, понятно, почему на Украине и в сочувствующих ей странах вдруг спешно бросились сносить памятники, относящиеся к "советской эпохе" вообще и к "российскому культурному наследию" в частности.

Согласно фотографиям из групп города Львова в соцсетях, места, на которых до недавнего времени стояли монументы, в самое ближайшее время понадобятся для установки памятников главному вождю Незалежной, гаранту и до недавнего времени хорошему артисту-комику.

Пока же скульпторы, видимо, соревнуются между собой за право отлить в бронзе фигуру Владимира Зеленского, штампуя его бюсты. Которые, как уверяют жители Львова, можно недорого купить возле городского театра.