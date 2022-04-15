BaltNews: власти Литвы выбирают вандализм

В прибалтийских странах, взявших курс на отмежевание от России, чуть ли не ежедневно оскверняются памятники "советской эпохи". Теперь же возглавить движение вандалов вознамерились власти. Во всяком случае, в Литве.

Как сообщает Baltnews, в Каунасе составлен "черный список" памятников, мемориалов и топонимов, которые посвящены России или Советскому Союзу. И теперь муниципалитету предстоит решать, что с ними делать: сносить, перемещать или переименовывать.

Об имеющихся уже "достижениях" рассказал завотделом культурного наследия мэрии Каунаса Саулюс Римас.

"В прошлом году при реставрации въезда на мост Витовта Великого были закрыты советские пятиугольные звезды, удален бюст советского литовского писателя Пятраса Цвирки со двора Музея детской литературы, а на реконструированную площадь Единства не возвращены декоративные стелы".

На очереди — переименование Гимназии имени Александра Пушкина. А Русский драмтеатр в Вильнюсе предлагают переименовать в Театр нацменьшинств. Да не просто "поменять вывеску, но и изменить содержание".