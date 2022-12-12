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Ольга Лебедева

Выводы американского полковника: Россия сильнее стран НАТО, вместе взятых

Мир

Американский полковник запаса Джеймс У. Макконнелл уверен, что тактика ведения боевых действий, применяемая Россией на Украине, - "то, что доктор прописал".

Выводы американского полковника: Россия сильнее стран НАТО, вместе взятых

"Русские начали разрушать украинские линии связи — электросети, мосты, автомобильные и железные дороги, без которых невозможно снабжение украинских войск. Как только разрушение линий связи будет завершено, российская армия, особенно ее мощная артиллерия, поставит украинские силы перед неприятной реальностью", — написал экс-член Палаты представителей штата Нью-Гэмпшир (США) в статье, опубликованной на сайте "Института мира и процветания имени Рона Пола".

А степень "неприятности" ситуации, по его мнению, будет зависеть от того, "как далеко Россия хочет продвинуться на запад", поскольку наиболее вероятный вариант "в дополнение к четырем областям, которые она (Россия) уже забрала — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, — русские захотят как минимум Николаевскую и Одесскую".

Когда же Москва достигнет этих целей, в сложной ситуации, утверждает американский полковник, окажется НАТО, которой придётся "либо признать победу России, либо вступить в бой с русскими".

Но проблема в том, что Североатлантический альянс, несмотря на свою несомненную военную мощь, имеет очень мало шансов победить в войне с Россией.

Россия — грозный противник

В подтверждение своего мнения — весьма неожиданного для кадрового офицера ВВС США — Макконнелл признаёт:

  • Россия лидирует в мире по системам противовоздушной обороны.

Даже имеющиеся у некоторых стран НАТО российские системы ПВО С-400, которые считаются лучшими в мире системами широкого применения (такая есть у Турции), не помогут, потому что Россия уже пошла дальше — её С-500, усовершенствованные С-400, только недавно запущенные в производство, уже развернуты на критически важных объектах в России.

  • Россия на пять лет опережает США в области гиперзвуковых ракет.

У США нет защиты от российских снарядов, которые движутся с гиперзвуковой скоростью и могут изменять траекторию полета. США все еще проводят гиперзвуковые испытания, а Россия уже выставила четыре различные гиперзвуковые ракеты из существующих семейств ракетных систем — "Кинжал", "Калибр", "Искандер" и "Циркон". А ещё у неё есть гиперзвуковой планирующий аппарат Avengard.

"Если НАТО вступит в войну с Россией, авианосная оперативная группа ВМС США в Ионическом море станет очевидной целью России. Как она может успешно защититься от одновременного и, вероятно, массированного удара России гиперзвуковыми и обычными ракетами?

Неспособность авианосной оперативной группы, основы надводного флота ВМС США, пережить ракетную атаку будет иметь огромные и немедленные последствия в реальном мире.

Если русские потопят авианосец, Тайваню, например, придется пересмотреть все иллюзии, которые у него есть по поводу того, что США придут к нему на помощь в конфликте с Китаем, и стать гораздо более сговорчивым к мягкому завоеванию, подобному китайскому захвату Гонконга".

Нет денег — Пентагон изрядно потратился

Макконнелл признаёт: авианосец у Пентагона один, и построить новые он прямо сейчас не может, ибо "создание современных боевых кораблей, способных к выживанию, является сложным и трудоемким процессом".

Подкосили боеспособность Америки, как ни странно, 850 военных баз, раскиданных по всему миру:

"Боевое дежурство на местах позволяет Вашингтону сохранять за собой статус мирового жандарма. Но стоимость этих баз вкупе с продолжительными и контрпродуктивными усилиями в Афганистане, Ираке, Сирии, а теперь и на Украине, нанесли ущерб военно-морскому флоту и обороне Америки", — заявляет полковник Макконнелл, напоминая, что в течение последних двадцати лет "русские и китайцы стремились укрепить свои вооруженные силы, в то время как американское руководство было одержимо Ближним Востоком".

На основании всего вышесказанного он делает вывод:

"США больше не являются непобедимыми. И Америке остаётся только надеяться, что ещё не слишком поздно изменить курс".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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