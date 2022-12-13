Профессор из США жёстко высказался про амнезию "годами спавших" политиков

Лектор Колумбийского университета Энтони Зенкус жёстко высказался в Twitter* по поводу антироссийской истерии в рядах западных — и прежде всего американских — политиков, которые требуют наказать Москву за её "имперские амбиции" и за якобы желание "захватить" Украину.

Для наглядности учёный сопроводил свой пост исторической картой Америки:

"Это Соединенные Штаты до того, как мы вторглись в соседнюю страну Мексику и захватили половину их земли. А теперь, пожалуйста, расскажите мне ещё раз о том, как плоха Россия и сколько еще миллиардов долларов нам нужно потратить, чтобы остановить ее?

Для тех, кто утверждает, что "все это было в прошлом", очевидно, вы спали во время Ливии, Ирака, Афганистана, Сирии, Сомали и Йемена. Эта карта не является единичной демонстрацией того, какими плохими мы были когда-то, это всего лишь один из примеров 200 с лишним лет империализма и глобального завоевания" — пишет американский профессор.