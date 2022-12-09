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Ольга Лебедева

Судьба репрессированного еврея из Херсона заставила американцев увидеть, что с Украиной "что-то не так"

Мир

Много шума на Западе наделала история украинского еврея, который спас российского лётчика. Статья об этом вышла в начале недели в New York Times.

Судьба репрессированного еврея из Херсона заставила американцев увидеть, что с Украиной "что-то не так"

Справедливости ради, стоит отметить, что "спасением" в полном смысле слова это не было. Просто, когда российские ВС вошли в Херсон (март 2022 года), местный бизнесмен Илья Карамаликов вместе с другими горожанами патрулировал (на добровольных началах, кстати) город. И ночью его группа обнаружила человека, "ковыляющего к контрольно-пропускному пункту, в странной зеленой форме, перепачканной грязью, выглядевшего контуженным".

"Он не был мародером. Он был российским пилотом, которого сбили ВСУ. Он прошел почти 10 миль (16 км) от аэропорта Херсона, который украинцы только что обстреляли. Он был вооружён, но растерян. А ещё очень устал, — пишет NYT. — Украинский еврей спас летчика из России и передал его российским военным. За это киевский режим отправил его в тюрьму, сильно избив и накачав наркотиками", — рассказывает NYT.

Даже американские журналисты подозревают, что что-то на Украине идет не так. Это подтверждает ещё одна цитата из той же статьи:

"Никто не знал, что делать с потерявшимся русским летчиком, который вдруг появился в Херсоне. Это дело показало размытую грань между прагматизмом в зоне военных действий и сотрудничеством с врагом. <…> Украинцы недавно вернули части своей территории, такие как Херсон, и почти сразу же начали охоту на коллаборационистов — людей, которые вынужденно сотрудничали с русскими. Сейчас людей судят за выбор, который они сделали в очень напряженное время".

А судьи — кто?

Попасть в число коллаборационистов на Украине рискуют не только украинцы и "местные" евреи (такие, как пожалевший русского лётчика), но в вполне себе евреи европейские. Например, рассказывает New York Times, "раввин Вольф из Берлина, который недавно побывал в зоне СВО, всерьёз опасается за свою жизнь:

"Он сказал, что некоторые жители Херсона подозревают его в сотрудничестве с русскими за то, что он считает безобидным: позволить нескольким российским офицерам-евреям молиться в синагоге", — пишет NYT.

Особенно возмущает немецкого раввина тот факт, что осуждают остававшихся в своих домах мирных жителей те "люди, которые убежали" от российской армии.

К слову, сейчас украинское правительство проводит расследование в отношении нескольких офицеров разведки, подозреваемых в утечке критической информации об обороне Херсона россиянам. Их обвиняют в том, что ВС РФ заняли Херсон "практически без боя". Напомню, что уже 3 марта город был под контролем наших военных.

"Спецслужбы (украинские) бежали. Армия просто исчезла", — рассказал американскому изданию раввин Вольф.

Репрессии продолжаются

Бизнесмен Карамаликов — не единственный херсонец, которому пришлось испытать на себе жестокость украинских спецслужб. О том, что творили они в городе, который заняли после ухода российских военных, по горячим следам рассказывали много.

И Херсон — не единственный город, жители которого подверглись массовым репрессиям захiстников. Буквально вчера Telegram-канал "Страна V" рассказало о том, что "в ряде прифронтовых областей — Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской — силовики Украины арестовали несколько тысяч местных жителей". По данным авторов, среди арестованных в основном "случайные жертвы доносов". Так СБУ ищет "российских агентов". Лес рубят — щепки летят…

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу сбу херсон украина
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