Европу толкают к новому Холокосту, где место евреев приготовлено русским

После начала российской спецоперации на Украине, которое было спровоцировано Североатлантическим альянсом (что ни для кого уже давно не является секретом), так называемый коллективный Запад выступил против нашей страны "единым фронтом". Причём в ход пошли не только санкции. Самую настоящую войну объявили русской нации, русской культуре и вере.

Чтоб далеко не ходить за примерами, достаточно вспомнить, какую бурю негодований пережил миланский Ла Скала, открывший сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов".

А что сейчас — с молчаливого попустительства западных спонсоров — творят в Незалежной с православной верой?

Напомню, что там вот уже несколько дней подряд сотрудники СБУ врываются в русские православные церкви, прерывая богослужения. Обыски, изъятие учебников по литургии, аресты верующих и священнослужителей — это новая украинская реальность. Дошло уже до того, что таинство крещения "признано недействительным" и новые попы обращают прихожан в новую — украинскую — веру.

По мнению документалиста, автора Telegram-канала "Хроники России" Бориса Карпова, ситуация с "охотой на русских" очень сильно напоминает кальку событий, происходивших в Европе в 1940-х годах, когда Гитлер и его СА преследовали все еврейское.

"Сегодня в роли евреев выступают русские", — считает Карпов.

В своей статье, опубликованной на сайте Rusreinfo, он очень убедительно это доказывает.

"Сегодняшние русские — вчерашние евреи"

Русскую культуру в европейских странах, буквально, "стирают":

отменяются театральные постановки и музыкальные спектакли,

в некоторых колледжах Германии из учебных программ удалено преподавание русского языка,

в Париже и Лондоне отменены выставки русских художников,

российским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Напоминает документалист и об оскорблениях и унижениях, которые, не стесняясь, направляют в сторону русских "цивилизованные" европейцы, о том, сколько грязи в адрес россиян льётся на Западе с экранов телевизоров и газетных полос. О массовом закрытии банковских счетов простых граждан, на законном основании живущих и работающих в Европе.

"Франко-российская пара, прожившая во Франции 16 лет и владевшая рестораном на юге страны, была вынуждена закрыть заведение из-за нападений, оскорблений, угроз и насилия. Жандармерия демонстративно не вмешивалась", — приводит пример Карпов.

Как это было с евреями

"В Германии и Франции с 1940 года евреи подвергались аналогичным преследованиям, арестам и последующей депортации, — напоминает в своей статье Карпов. — Сегодня мы ещё не достигли стадии арестов, но это будет, учитывая истерию, охватившую страны, население которых полностью поглощено телевизионной пропагандой. Конечно, пока ещё обычные гражданине не нападают на случайно встреченного русского человека из-за того, что он русский. Но и на евреев так не нападали".

Откуда "ноги растут"

Документалист утверждает, что охота на русских прямо подстрекается и даже поощряется лидерами стран, которые абсолютно спокойно заявляют, что будут снова и снова поставлять оружие Украине:

"Даже тупой болван понимает, что это делается для того, чтобы убивать русских. Что должен из этого понять рядовой европеец? Что на них всех возложена Миссия: убивать русских. Ровно также в нацистской Германии простые граждане устраивали охоту на евреев. Надо сказать, что, когда мы видим, как бывшие нацисты, ответственные за миллионы смертей, смогли затем спокойно интегрироваться в западные структуры, нынешняя ситуация становится немного понятнее! Это желание мести со стороны тех, кого наша армия разорвала на части".

Сейчас, как утверждает Карпов, ссылаясь на свои личные контакты среди русских общин в западных странах, они там "готовятся к любой ситуации, потому что если евреи во время Великой Отечественной войны были мирной общиной и подвергались резне", то русские сдаваться не привыкли.

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