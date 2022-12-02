Польская оппозиция не поддержала желание ПиС втянуть Польшу в войну с Россией

Польские националисты готовы на военную авантюру на Украине. Но Вашингтон снова поставил их на место — польский сейм провалил голосование за резолюцию о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

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Причина провала — поправка, внесённая в последний момент правящей партией "Право и Справедливость" (ПиС) в резолюцию. Согласно поправке, РФ несёт "прямую ответственность" за крушение самолёта под Смоленском в 2010 году, в котором погиб президент Польши Лех Качинський, а также за сбитый малазийский "Боинг" в 2014 году над Донбассом.

Оппозиция ("Гражданская платформа", ГД) отказалась голосовать, поэтому кворум не собрался. Депутата от ПиС Антония Мацеревича — автора предложенной поправки, ГД обвинила в "разрушении консенсуса", передаёт rmf24. pl.

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Депутат от ГД Борис Будка задался вопросом, "не хочет ли Мацеревич втянуть Польшу в войну с Россией вместе с (Ярославом) Качиньским?".

Парламентское большинство дискредитирует Польшу на международной арене, заявил Будка. Он отметил, что "люди, находящиеся на службе иностранного государства, ведут себя как Мацеревич".

"Я не знаю, делает ли он это по глупости или делает это намеренно, но это вредит Республике Польша", — подчеркнул он.

Оппозиция тут же была названа Мацеревичем "пророссийским формированием”. Дебаты закончились потасовкой из-за обладания мобильным телефоном, которым снималось происходящее.

О чём говорится в резолюции

Непринятый проект резолюции является калькой с недавней резолюции Европарламента. В ней подчёркивается, что "Российская Федерация систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединённых Наций", "совершая агрессию на территории других стран, вооружённые нападения, военные преступления и геноцид" и предпринимает "враждебную экономическую деятельность, особенно в области энергетики".

Отмечено, что "силовое изменение границ является преступлением против мира".

"Формы террора, применяемые Россией против граждан Украины, являются преступлениями против человечности", — говорится в документе.

Польские либералы делают так, как хочет Вашингтон

"Гражданская платформа" — это либеральная партия, и она смотрит на демократов в Вашингтоне и на руководство ЕС. Её лидер, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, претендует на пост генерального секретаря НАТО.

День назад координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что внесение РФ в аналогичный список США "не разрешит все насущные проблемы, которые есть у нас, наших партнёров и союзников по Украине", а также "может связать руки международному сообществу, когда дело дойдёт до поиска способа деэскалации".

На самом деле, в США есть закон, по которому этот статус означает фактически полную заморозку связей с соответствующими странами. А с Россией у США много продуктивных и нужных Вашингтону связей.

В ЕС такого закона нет, и декларации Европарламента и отдельных парламентов являются пропагандой, не более того.

Между тем, указание в сейме на катастрофы, по которым вынесены судебные решения (которые обвиняют граждан РФ, а не Россию), превращают голословные обвинения в "казус белли".

Российские официальные лица предупреждали, что это приведёт "к самым жестким ответным действиям" со стороны Москвы.

Польша не оставляет попытки найти базу для захода на Украину

Правительство ПиС недавно попыталось втянуть НАТО в войну после удара украинской ракеты по территории Польши. Не разобравшись, высшие государственные органы страны сразу начали процесс, предусмотренный для военного ответа на нападение на территорию НАТО.

Ранее ПиС предлагала запустить на Украину "миротворцев" НАТО. Все эти инициативы были пресечены в Вашингтоне по причине опасения в перерастание конфликта в ядерный.

Директор СВР Сергей Нарышкин предупредил, что Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

"Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" — сказал Нарышкин.

Добавим, что заход польской армии на территорию Украины означает неминуемое её столкновение с ВС РФ.

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