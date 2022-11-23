Политолог Шабров: решение ЕП о признании РФ спонсором терроризма — пропаганда

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки Олег Шабров прокомментировал заявление Европарламента (ЕП) о признании России спонсором терроризма специально для Pravda.Ru.

С его слов, решения ЕП не являются обязательными к исполнению. Все члены Еврокомиссии должны проголосовать за его принятие, а это маловероятно.

"Не так давно аналогичное решение вроде бы собирались принять и США, там список такой есть, но они отказались от этого намерения, чтобы не портить окончательно отношения с Москвой. Тут трудно прогнозировать, как дальше будут развиваться события. Но я думаю, маловероятно, что предложение Европарламента получит поддержку Еврокомиссии и членов Евросоюза по той же причине: отношения уже достаточно испорчены", — высказался Шабров.

К тому же есть ещё один фактор, который играет не на руку ЕП: новые санкции, новые расходы на поставки вооружений Украине все больше встречают сопротивление, отмечает политолог. Он называет этот шаг "пропагандистским", направленным на то, чтобы настроить своё население на продолжение давления на Россию. Кроме того, западной элите необходимо заставить общество дать добро на дальнейшие поставки вооружений Украине, полагает Шабров.

"Что касается России, тут трудно прогнозировать. Но, мне кажется, что в данной ситуации реакция, скорее всего, последует дипломатического характера. Естественно, будет высказано определенное отношение к такому решению. И, наверное, будут сформулированы некоторые последствия, которое может иметь юридическое оформление этого решения через Еврокомиссию и так далее. Эта проблема достаточно прогнозируема: и наше решение, и реакция Еврокомиссии", — заключил собеседник.

ЕП принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за СВО на Украине.