США не будут включать Россию в свой список стран-спонсоров терроризма

Вашингтон не собирается включать Россию в свой список стран-спонсоров терроризма. Это ещё раз подтвердил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

По его словам, США этого не сделают, поскольку это может помешать выполнению зерновой сделки, которая касается экспорта сельхозпродукции через черноморские порты.

Стоит заметить, что этот аргумент в США приводили и ранее.

На прошлой неделе по этой же теме высказалась посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак. По её словам, "Россия просто не вписывается в рамки определения страны-спонсора терроризма".

Такой комментарий последовал накануне принятия Европарламентом резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. Резолюция, как известно, была принята, но она необязательна к исполнению.

При этом парламенты ряда европейских государств также приняли резолюции о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма. Речь о прибалтийских государствах и Польше. Аналогичную резолюцию собираются рассмотреть в Нидерландах.

По словам Бет Ван Шак, США ввели уже столько санкций против России, что в дополнительных определениях нет нужды. Хотя, заметим, в американском конгрессе сейчас находятся несколько законопроектов о признании России страной-спонсором терроризма. Однако нынешняя администрация отказывается поддерживать эти "инициативы". Пока, во всяком случае.

Напомним, Россия отказывается признавать террористическим государством Украину. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее пояснил, что Россия не приемлет насаждаемую Западом доктрину государственного терроризма.

"Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма. Подход в этом вопросе должен быть максимально нюансированным и полностью учитывать национальные интересы России", — отметил он.