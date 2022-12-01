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NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией

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Польские власти предложили создать военные кладбища в американском стиле. Это является одним из первых этапов подготовки к будущей войне с Россией. Об этом заявил польский аналитик Якуб Мозьняк. Количество могил на кладбищах "по-американски" будет зависеть от численности населения в каждом городе. Кроме этого, власти планируют начать строительство новых противоядерных бункеров, отметил эксперт.

NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией

Экс-командующий Поморским военным округом полковник Лех Закшевский заявил, что подготовка страны к вооружённому конфликту является секретной информацией, так как эти данные могут попасть в руки "потенциального противника".

Мозьняк подчеркнул, что стремление правящей партии Польши "Право и справедливость" продвигать интересы Вашингтона на территории Европы могут привести к масштабной катастрофе.

"Правящий в Польше режим готов утопить поляков в крови, а сооружение "американского" кладбища в Ольштыне для захоронения польских наёмников, погибших на Украине, является лишь частью планов правительства по подготовке к новой мировой войне", — заявил аналитик в издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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