Иствуд заявил, что Россия ответит ядерным ударом в случае нападения ВСУ на Крым

Если Украина решит напасть на Крым, то президент России Владимир Путин может применить маломощное ядерное оружие. Об этом заявил экс-офицер армии США Брент Иствуд.

Он отметил, что на данный момент для украинской армии наступление на полуостров практически невозможно, и ВС РФ способны помешать предполагаемому манёвру ВСУ без использования ядерных боеголовок.

Украинские войска испытывают сложности с логистикой, поэтому не смогут переместить необходимую группировку в регион, считает американский аналитик.

"Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств", — заключил Иствуд в издании 19FortyFive.