Если Украина решит напасть на Крым, то президент России Владимир Путин может применить маломощное ядерное оружие. Об этом заявил экс-офицер армии США Брент Иствуд.
Он отметил, что на данный момент для украинской армии наступление на полуостров практически невозможно, и ВС РФ способны помешать предполагаемому манёвру ВСУ без использования ядерных боеголовок.
Украинские войска испытывают сложности с логистикой, поэтому не смогут переместить необходимую группировку в регион, считает американский аналитик.
"Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств", — заключил Иствуд в издании 19FortyFive.
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