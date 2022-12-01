Концепция поменялась: США достигли целей в прокси-войне на Украине

США достигли многих целей в прокси-войне с РФ, дальнейшая эскалация ситуации на Украине им не выгодна, так как может привести не только к потере завоёванного, но и к отступлению.

США не выиграли войну у России

На нынешнем этапе прокси-войны мировых держав на экономические санкции Запада Россия ответила тем, что смогла их вернуть бумерангом в виде энергетического, продовольственного и топливного кризиса. В военном плане, после Афганистана, на Украине США перешли на другой метод войны — чужими руками.

В контексте ведения такой "теневой войны" страдания украинского народа становятся концептуально несущественными для США. Но назрел вопрос о состоятельности киевского режима обеспечить военную победу США.

О том, что в НАТО об этом думают, говорят высказывания Йенса Столтенберга.

"НАТО считает главным сейчас — обеспечить победу Украины, а не обсуждать её вступление [в альянс], поскольку иначе она уже никуда вступить не сможет", — сказал генсек НАТО во время пресс-конференции в Бухаресте на саммите альянса.

Следующий этап — ядерная война

В подконтрольных Западу СМИ ситуация в СВО подаётся как успехи Украины, уже говорится о её послевоенном восстановлении, о суде над "военными преступниками", репарациях — как будто война у России уже выиграна.

Однако, это в принципе невозможно сделать без развязывания ядерной катастрофы — Россия нанесёт удар, если возникнет угроза её территориальной целостности. То есть, если ей будут и дальше категорически препятствовать вернуть временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что ядерные державы не должны воевать даже в обычной войне. Это мнение, несомненно, донесено до первых лиц в США.

Остаётся продолжать путь накачивания Украины оружием и боеприпасами. Но, по реалистичной военной оценке, даже если на это будут вложены ещё миллиарды долларов, "на земле" в перспективе ВСУ проиграют ВС РФ, хотя бы из-за меньшего человеческого и технологического ресурса.

Вашингтон достиг многих целей в войне с РФ

Вступят ли США в горячую войну с Россией, если над Украиной Владимира Зеленского нависнет опасность? Ответ отрицательный. США не будут рисковать вовлечением в ядерную войну. Они уже толкают Украину к мирным переговорам по признанию статус-кво (то есть, территориальных присоединений РФ).

К тому же, если задуматься, Вашингтон уже достиг многих целей:

"Северный поток" 1 и 2 уничтожены;

Германия больше не партнёр России;

Россия потеряла значимую часть своих нефтегазовых доходов и не скоро их восполнит на Востоке, что её ослабляет;

ЕС больше не конкурент США, он навсегда подсел на их дорогую нефть, газ и военную технику. То есть, доминирование США над Европой обеспечено на долгие годы.

Интересный момент — в исследовании космоса ЕС вышел из всех контрактов с РФ, разорваны почти все деловые связи в промышленности, а американцы — ничуть, они продолжают участие на МКС, в обмене метеорологическими данными, не спешат вводить эмбарго на уран, на титан и так далее.

Это говорит о том, что США прекрасно понимают, что такая ресурсная ядерная держава как РФ не может исчезнуть с карты мира, в отличие от Украины.

Продолжение сценария: план Маршалла 2.0

Пока Россия не присоединила больше территорий, в Вашингтоне уверены, что пора сказать стоп, зафиксировать прибыль от войны и дальше уже получать прибыль от контрактов на восстановление того, что останется от Украины. План Маршалла 2.0 выведет западную экономику из рецессии.

И это будет "кость" европейским банкам.

Продолжение же эскалации на Украине несёт хаос в Европу — с миллионами беженцев, тысячами возвращающихся наёмников с оружием, нестабильной границей. Государства ЕС, такие как Венгрия, выступают против предоставления Украине бесконечной материальной поддержки. В Чехии на этой почве практически уже созрел бунт против властей.

Рано или поздно, в странах ЕС зададутся вопросами: будут ли когда-нибудь США рисковать Нью-Йорком и Вашингтоном, чтобы спасти Польшу и Литву? И нужно ли иметь под боком такой дестабилизирующий фактор, как бандеровская Украина? И долго ли налогоплательщики в Европе не будут терпеть холод и инфляцию?

Москве нужно международное признание "новых территорий" российскими

США получили протестные настроения во всём мире, который возлагает на них ответственность за начало СВО на Украине — не учли интересов РФ. Уже потеряна лояльность "автократических режимов" в Китае, Турции, да и во многих "демократических", таких как Индия и Бразилия.

Весь мир хочет, чтобы эта война скорее закончилась, поскольку она вызывает беспрецедентную энергетическую и продовольственную катастрофу, инфляцию.

Для того, чтобы заставить киевский режим пойти на переговоры на условиях РФ, достаточно, пусть, не прорывных, но постоянных военных успехов в СВО.

Другое дело, что прорыв был бы для РФ выгоднее с точки зрения переговорных позиций. Международное закрепление в её составе новых территорий всё равно понадобится. Лучше создать прецедент, а далее двигаться в сторону увеличения членов Российской Федерации мирным путём.

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