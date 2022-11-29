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Ольга Лебедева

НАТО увеличит присутствие в странах Балтии и Черноморского региона

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен расширить своё присутствие по всей Восточной Европе — от Чёрного моря до стран Балтии.

НАТО увеличит присутствие в странах Балтии и Черноморского региона

По его словам, это станет "чётким сигналом” России, "поскольку на Украине продолжаются боевые действия".

Выступая в Румынии в преддверии двухдневного саммита НАТО, Столтенберг сказал журналистам, что Европа сталкивается с "величайшим кризисом безопасности за последнее поколение”, и подчеркнул необходимость укрепления районов "стратегической важности” в ответ на продолжающееся наступление Москвы.

"В ответ на агрессию России НАТО усиливает своё присутствие от Балтийского до Чёрного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии, — рассказал он. — Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба, а американские ракеты Patriot повышают вашу обороноспособность. Это посылает чёткий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем всё необходимое для защиты всех союзников".

При этом генсек альянса отметил, что Швеция и Финляндия, которые из-за "нерешительности" Турции и Венгрии, до сих пор не ратифицировавших их заявку на вступление в блок, будут помогать "укреплять Восточный фланг, особенно страны Балтии”, учитывая их "хорошо обученный и хорошо оснащённый военный потенциал высокого класса”.

Сходка союзников пройдёт в Румынии

Сегодня в Бухаресте начнётся встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой, по словам Столтенберга, члены альянса "рассмотрят пути усиления нашей поддержки Украины”, поскольку, как отметил генсек НАТО, "поддержка украинских сил в наших собственных интересах безопасности — мы не можем позволить Путину победить”.

На саммите, согласно объявленной повестке, будут обсуждать:

  • предоставление Украине новых систем противовоздушной обороны;
  • обучение солдат ВСУ тому, как их использовать;
  • а также проблему пополнения запасов запасных частей и боеприпасов для оружия, уже находящегося на поле боя.

ДЛЯ СПРАВКИ

Киев получил длинный список тяжёлого вооружения от западных союзников, при этом только Соединённые Штаты одобрили прямую военную помощь на сумму более $19 млрд с конца февраля, в том числе:

  • десятки высокомобильных артиллерийских ракетных систем большой дальности (HIMARS);
  • более 46 000 противотанковых платформ;
  • почти 200 артиллерийских орудий.

Вашингтон и его партнёры пообещали продолжить такую помощь, несмотря на сообщения о том, что большинство стран НАТО серьёзно истощили свои запасы оружия и боеприпасов после бесчисленных поставок оружия Украине.

Впрочем, события последних дней показали, что "не в коня корм":

"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато румыния украина йенс столтенберг
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