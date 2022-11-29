НАТО увеличит присутствие в странах Балтии и Черноморского региона

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен расширить своё присутствие по всей Восточной Европе — от Чёрного моря до стран Балтии.
По его словам, это станет "чётким сигналом” России, "поскольку на Украине продолжаются боевые действия".
Выступая в Румынии в преддверии двухдневного саммита НАТО, Столтенберг сказал журналистам, что Европа сталкивается с "величайшим кризисом безопасности за последнее поколение”, и подчеркнул необходимость укрепления районов "стратегической важности” в ответ на продолжающееся наступление Москвы.
"В ответ на агрессию России НАТО усиливает своё присутствие от Балтийского до Чёрного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии, — рассказал он. — Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба, а американские ракеты Patriot повышают вашу обороноспособность. Это посылает чёткий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем всё необходимое для защиты всех союзников".
При этом генсек альянса отметил, что Швеция и Финляндия, которые из-за "нерешительности" Турции и Венгрии, до сих пор не ратифицировавших их заявку на вступление в блок, будут помогать "укреплять Восточный фланг, особенно страны Балтии”, учитывая их "хорошо обученный и хорошо оснащённый военный потенциал высокого класса”.
Сегодня в Бухаресте начнётся встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой, по словам Столтенберга, члены альянса "рассмотрят пути усиления нашей поддержки Украины”, поскольку, как отметил генсек НАТО, "поддержка украинских сил в наших собственных интересах безопасности — мы не можем позволить Путину победить”.
На саммите, согласно объявленной повестке, будут обсуждать:
ДЛЯ СПРАВКИ
Киев получил длинный список тяжёлого вооружения от западных союзников, при этом только Соединённые Штаты одобрили прямую военную помощь на сумму более $19 млрд с конца февраля, в том числе:
Вашингтон и его партнёры пообещали продолжить такую помощь, несмотря на сообщения о том, что большинство стран НАТО серьёзно истощили свои запасы оружия и боеприпасов после бесчисленных поставок оружия Украине.
Впрочем, события последних дней показали, что "не в коня корм":
"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия
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