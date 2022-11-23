NYT: Украина для Запада – только полигон для испытания оружия

Похоже, что помимо продвижения геостратегических целей США конфликт на Украине используется Вашингтоном как "обкатка" систем вооружений в преддверии войны с Китаем или Россией.

По крайней мере, именно такой вывод напрашивается после прочтения статьи в New York Times "Западные союзники рассматривают Украину как полигон для испытаний оружия".

"Украина стала полигоном для испытаний современного оружия и информационных систем, а также новых способов их использования, которые, по мнению западных политиков и военачальников, могут повлиять на ход войны для будущих поколений", — пишет Лара Джейкс.

По её совам, "за технологическими военными новинками — информационной системой Delta, лодками с дистанционным управлением, средствами защиты от беспилотников SkyWipers, и обновленной версией построенной в Германии системы ПВО, которую сама немецкая армия еще не использовала — на Украине внимательно следят на предмет того, как они меняют облик боевых действий".

К слову, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте как-то сказала:

"Мы на Украине учимся воевать, и мы учимся использовать наше натовское оборудование. И мне стыдно за то, что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас".

В общем-то, новость о том, что Запад использует Украину для испытаний систем вооружений для будущих войн, таковой не является, поскольку сами американцы этого и не скрывают:

"Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это просто разминка, — заявил глава американского STRATCOM Чарльз Ричард в начале ноября. — Наступает великий день. И вскоре нас проверят так, как нас не проверяли в течение долгого времени".

То есть, получается, что люди — и в первую очередь украинские солдаты — используются в качестве подопытных точно так же, как ученый использует лабораторных крыс или морских свинок.