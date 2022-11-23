Reseau International: США "сольют" Украину по афганской схеме

Изменение соотношения сил на украинском поле боя и трагический эпизод на саммите G20 на Бали знаменуют собой поворотный момент. Если Западники всё ещё верят, что скоро победят Москву, то США уже начали секретные переговоры с Россией. Они готовятся "отпустить" Украину, как сделали это с Афганистаном. И пробуждение будет жестоким.

Так считает обозреватель французского издания Reseau International Тьерри Мейсан. Предлагаем вам перевод его статьи "Зеленский в ловушке Москвы и Вашингтона".

Поводы отказаться от проекта "Украина"

По мнению французского журналиста, все разговоры о том, что "русские побеждены", начавшиеся после оставления ВС РФ Херсона, "не соответствуют действительности", ибо "российская армия освободила Донбасс и часть Новороссии".

"Впервые естественная граница, река Днепр, обозначает границу между территориями, контролируемыми Киевом, и территориями, контролируемыми Москвой. Теперь Россия в положении, чтобы выстоять", — отмечает Мейсан.

Кроме того, он напоминает, что Украина до сих пор "держится", благодаря "неограниченной помощи США и их союзников", но теперь, после проигранных администрацией Байдена выборов, "поддержка Вашингтона будет ограничена". Равно как и помощь от ЕС, чьё население "не понимает растущих цен на электроэнергию, закрытия заводов и невозможности нормально отапливаться".

"Наконец, в определённых властных кругах, после восхищения коммуникативными талантами актёра Владимира Зеленского, начинают сомневаться, что удача остаётся на его стороне. Говорят, что за восемь месяцев войны он стал миллиардером. Обвинение не поддается проверке, но скандал с документами Пандоры (2021 г.) делает его правдоподобным. Нужно ли истекать кровью, чтобы пожертвования не поступали на Украину, а исчезали в оффшорных компаниях?", — задаёт риторический вопрос Мейсан.

Провал на G20, каким его видит француз

Англосаксы (то есть, Лондон и Вашингтон) хотели превратить G20 на Бали в антироссийский саммит. Сначала они лоббировали исключение Москвы из Группы, как они это сделали в G8. Но, если бы Россия отсутствовала, Китай — ведущий мировой экспортёр, тоже не приехал бы.

Кроме того, именно французу Эммануэлю Макрону было поручено убедить других гостей подписать кровавую декларацию против России. В течение двух дней западные информационные агентства заверяли, что дело в сумочке. Но, в конечном счёте, итоговое заявление было подписано с поправкой, которая Запад никак не устраивает: "Были другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что G20 не является форумом для решения проблем безопасности, мы знаем, что проблемы безопасности могут иметь серьёзные последствия для мировой экономики".

Другими словами, впервые западным странам не удалось навязать своё мировоззрение остальной части планеты — с их господством покончено, теперь мир многополярный.

Власти Запада, должно быть, почувствовали, как дрогнула почва у них под ногами. А Владимир Зеленский впервые увидел, что его крёстные отцы, до сих пор абсолютные хозяева мира, без колебаний бросили его, чтобы ещё какое-то время сохранять своё положение.

Вашингтон будет договариваться с Москвой

Соединённые Штаты видят, что в мировом масштабе всё складывается не в их пользу. И они без колебаний "сольют" украинский режим.

Уже начали "сливать":

Уильям Бернс , директор ЦРУ, встречался с Сергеем Нарышкиным , директором СВР, в Турции.

, директор ЦРУ, встречался с , директором СВР, в Турции. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проводил переговоры с несколькими российскими официальными лицами.

И очевидно, что речь в обоих случая шла не про Украину, поскольку суть проблемы не имеет никакого отношения ни к этой стране, ни к НАТО.

Поэтому неудивительно, что через несколько дней после пощечины G20 Владимир Зеленский впервые публично выступил против своих спонсоров из США, обвинив Россию в запуске ракеты по Польше и остался при своём мнении, когда Пентагон указал, что он был "не прав".

Что дальше?

"Вероятно, позиции Запада ослабнут. Украина предупреждена: в ближайшие месяцы ей придётся вести переговоры с Россией. Президент Зеленский может уже сейчас планировать свой побег, потому что его обиженные соотечественники не простят ему того, что он их обманул", — резюмирует обозреватель Reseau International.