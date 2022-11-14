Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Американские аналитики: оставление ВС РФ Херсона — начало настоящего конца Украины

Мир

Вывод российских войск из Херсона продолжает оставаться темой номер один не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. В том числе решение Сергея Шойгу обсуждается в странах, которые де-юре в российско-украинском конфликте "не участвуют".

Американские аналитики: оставление ВС РФ Херсона — начало настоящего конца Украины

Большинство западных СМИ, как повелось, вместе с Киевом празднуют "перемогу" и рассказывают о том, как "теперь" ВСУ рванут на Крым, Белгородчину или даже на Москву. Те же аналитики, которые в своих оценках пользуются не методичками Госдепа, а головой, уверены, что "российский генерал Сергей Суровикин принял единственно верное решение":

"Он (Суровикин) мог бы защищать Херсон до конца, но риски намного перевешивали [политические] выгоды. 25 тысяч российских военнослужащих могли быть легко окружены и уничтожены украинской артиллерией. Кроме того, Суровикин был бы вынужден направить больше войск на спасательную операцию, что ни в малейшей степени не продвинуло бы общую военную стратегию России. Ближайшая цель России — завершить освобождение Донбасса, — пишет в статье для Unz Майкл Уитни, американский геополитический и социальный аналитик. — Если бы кошмарный сценарий развернулся — как многие ожидали — и тысячи российских солдат оказались окружёнными и убитыми при защите города, который не имеет большого стратегического значения, то народная поддержка войны в России исчезла бы в одночасье".

По мнению Уитни, "херсонская пиар-катастрофа" не окажет существенного влияния на СВО — "Россия по-прежнему находится на пути к достижению всех своих стратегических целей, несмотря на подводные камни, с которыми она столкнулась на этом пути".

Суровикин готовится к Армагеддону на Украине

Американский полковник Дуглас Макгрегор уверен, что вывод войск ВС РФ — начало нового этапа СВО. В интервью YouTub-каналу Redacted он пояснил, что, принимая командование спецоперацией, генерал Суровикин понимал — "его задача не защищать территории Донбасса, а закончить войну":

"Как заканчивают войны? Начиная операции, которые настолько разрушительны, что враг не может им противостоять. Но перед этим надо свернуть текущую деятельность, что он (Суровикин) и сделал в Херсоне, — говорит Макгрегор, подчёркивая, что вывод войск из города, где все ожидали "генерального сражения" — это "оперативное решение с краткосрочной выгодой в поддержку долгосрочной стратегии создания этой огромной ударной мощи". — Русские больше не доверяют переговорам. Я не думаю, что мы могли бы сказать русским что-либо на данный момент, что убедило бы их остановиться”.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Оставление Херсона - предательство или капкан для ВСУ? Что важно знать
Куратор: Любовь Степушова
Темы сша всу армия херсон россия украина сергей суровикин херсонская область
Новости
WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года
Дибров едва не стал жертвой теракта в Турции: оказался рядом с местом взрыва
Минобороны РФ: Украинские склады с вооружением уничтожены в Херсонской области
Минобороны РФ: российская армия освободила Павловку в ДНР
"Фронт приблизился к Крыму": спикер Госсовета анонсировал меры защиты
Байден намерен заручиться на Бали поддержкой Си Цзиньпина
Вилкова и Любимов проверили свои отношения годовым интимным воздержанием
Жириновский точно знал, каким будет мир через 30 лет
В России начались продажи нового кроссовера Changan
Милявская о президенте Украины: Была влюблена в Зеленского, как в продюсера
Популярное
Военные новости
Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто

Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.

Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Сергей Лебедев Пропагандистские ходы Гитлера и Рузвельта были похожи, но американец оказался умнее Сергей Лебедев Игорь Буккер Взгляд с Запада: Русофобия сродни антисемитизму Игорь Буккер Петр Ермилин Как немец Иван спасал Россию Петр Ермилин
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Силовые структуры
Военспецы перечислили способы защиты Крыма от ударов HIMARS: РФ ещё не применяла весь свой арсенал средств
Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма
Силовые структуры
Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: к январю ВСУ доберутся до Крыма
Последние материалы
Милявская о президенте Украины: Была влюблена в Зеленского, как в продюсера
Зеленский рассказал, зачем приехал в Херсон: "Это мотивирует"
Британия наотрез отказалась от нормальных отношений с Россией
Тайна "золота Колчака" раскрыта
Financial Times: страны G20 могут выпустить заявление о "недопустимости войны"
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей: от чего страдают домашние питомцы
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 120 солдат ВСУ на Купянском направлении
Sohu: брокколи поможет указать на существование инопланетной жизни в космосе
Шедевры камерной музыки проекта "Чистая классика" прозвучат в "Нико"
Военкор Коц: ВСУ попытались закинуть диверсионную группу на Кинбурнскую косу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников