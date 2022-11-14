Американские аналитики: оставление ВС РФ Херсона — начало настоящего конца Украины

Вывод российских войск из Херсона продолжает оставаться темой номер один не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. В том числе решение Сергея Шойгу обсуждается в странах, которые де-юре в российско-украинском конфликте "не участвуют".

Большинство западных СМИ, как повелось, вместе с Киевом празднуют "перемогу" и рассказывают о том, как "теперь" ВСУ рванут на Крым, Белгородчину или даже на Москву. Те же аналитики, которые в своих оценках пользуются не методичками Госдепа, а головой, уверены, что "российский генерал Сергей Суровикин принял единственно верное решение":

"Он (Суровикин) мог бы защищать Херсон до конца, но риски намного перевешивали [политические] выгоды. 25 тысяч российских военнослужащих могли быть легко окружены и уничтожены украинской артиллерией. Кроме того, Суровикин был бы вынужден направить больше войск на спасательную операцию, что ни в малейшей степени не продвинуло бы общую военную стратегию России. Ближайшая цель России — завершить освобождение Донбасса, — пишет в статье для Unz Майкл Уитни, американский геополитический и социальный аналитик. — Если бы кошмарный сценарий развернулся — как многие ожидали — и тысячи российских солдат оказались окружёнными и убитыми при защите города, который не имеет большого стратегического значения, то народная поддержка войны в России исчезла бы в одночасье".

По мнению Уитни, "херсонская пиар-катастрофа" не окажет существенного влияния на СВО — "Россия по-прежнему находится на пути к достижению всех своих стратегических целей, несмотря на подводные камни, с которыми она столкнулась на этом пути".

Суровикин готовится к Армагеддону на Украине

Американский полковник Дуглас Макгрегор уверен, что вывод войск ВС РФ — начало нового этапа СВО. В интервью YouTub-каналу Redacted он пояснил, что, принимая командование спецоперацией, генерал Суровикин понимал — "его задача не защищать территории Донбасса, а закончить войну":

"Как заканчивают войны? Начиная операции, которые настолько разрушительны, что враг не может им противостоять. Но перед этим надо свернуть текущую деятельность, что он (Суровикин) и сделал в Херсоне, — говорит Макгрегор, подчёркивая, что вывод войск из города, где все ожидали "генерального сражения" — это "оперативное решение с краткосрочной выгодой в поддержку долгосрочной стратегии создания этой огромной ударной мощи". — Русские больше не доверяют переговорам. Я не думаю, что мы могли бы сказать русским что-либо на данный момент, что убедило бы их остановиться”.

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