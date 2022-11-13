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У американцев снова украли выборы: CNN сообщила о победе демократов

Мир

Сегодня мировые СМИ обсуждают сообщение CNN, из которого следует, что демократы, вопреки более ранним прогнозам, сохранят за собой большинство в американском Сенате.

У американцев снова украли выборы: CNN сообщила о победе демократов

Как написал таблоид, всё зависит от результатов в штате Невада:

  • если там победит действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортез Масто, то у партии Байдена будет 50 мест в сенате, а у республиканцев, соответственно, 49.

"По итогам подсчета 96% голосов Масто на 0,5% обходит своего конкурента-республиканца Адама Лаксальта" (цитата CNN).

Как так-то?

Председатель Института политической экономии Пол Крейг Робертс считает, что выборы в США "опять украли".

"Те же самые колеблющиеся штаты, где были украдены последние президентские выборы, снова демонстрируют загадочную резкую корректировку подсчета голосов за кандидатов от демократов в сторону увеличения. В Аризоне, где подсчет голосов в день выборов приостановлен, таинственные транши голосов продолжают поступать через несколько дней после выборов за кандидата от демократов на пост губернатора — 17 тысяч здесь, 5 — там.

Кому выгодны длительные задержки с подсчетом голосов? Если посмотреть внимательно, то видно: демократы победили в 12 из 13 штатов, задержавшихся с объявлением результатов", — написал Робертс в статье, опубликованной на портале Global Research.

По словам американского политического эксперта, всё дело в том, что цель демократов — власть, а не демократия. В их картине мира нет места для волеизъявления народа.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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