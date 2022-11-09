Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады

Сегодня ночью в США стихли ожесточенные предвыборные баталии демократов и республиканцев — промежуточные выборы состоялись. Теперь остаётся дождаться результата подсчёта голосов и узнать новый состав конгресса.

Впрочем, похоже, покой американцам может только снится. Мало того что итоги — если повезёт — обещают огласить лишь к концу недели, так ещё и экс-президент Дональд Трамп уже призвал недовольных ходом голосования выходить на протесты, заявив, что в ряде штатов были случаи фальсификаций.

Ну и, конечно, не стоит забывать про старательно разгоняемую истерию по поводу "внешнего вмешательства", где Россия и Китай уже объявлены главными злодеями.

Напомню, что начиная с 2016 года нагнетание страха перед странами-"конкурентами", манипулирующими социальными сетями, чтобы подорвать выборы, стало любимым занятием политических классов США. Не имеет значения, сколько доказательств этому приводится (чаще всего реальных ровно ноль, но и фейки заходят обычно на ура) или насколько эффективны эти предполагаемые кампании.

В США "иностранное вмешательство" во внутреннюю политику давно стало простым способом дискредитировать политическую оппозицию и заручиться поддержкой союзников вовне.

"Вы проигрываете выборы? Не можете принять волю народа? Тогда скажите, что победа вашего кандидата незаконна, потому что она была одержана иностранной державой", — девиз проигравшей стороны, "работу" которого хорошо прочувствовал на себе предшественник Джо Байдена, Дональд Трамп, которого всё время президентства демократы периодические называли "ставленником Кремля".

Сложности в подсчёте голосов

Из-за децентрализованной избирательной системы подсчёт голосов может затянуться на дни или даже недели, прежде чем будут объявлены окончательные результаты выборов.

В США за проверку и подсчет голосов отвечают местные власти, а результаты подтверждают власти штатов.

Поскольку не существует федерального агентства, которое могло бы немедленно объявить победителей, а штаты не обязательно проводят подсчёт голосов одновременно, результаты в одних могут быть обнародованы раньше, чем в других.

Так, например, в штате Джорджия кандидат должен набрать не менее 50% голосов, чтобы быть объявленным победителем. В противном случае назначается второй тур, который состоится 6 декабря. В других штатах подсчет голосов может быть долгим и сложным, особенно сейчас, когда стало популярным голосование по почте.

Кроме того, 19 штатов предоставляют льготный период для получения бюллетеней, поданных до дня выборов. В Калифорнии этот период составляет семь дней.

Прогноз для демократов неутешителен

Пока же СМИ пытаются строить прогнозы, основанные на данных экзит-поллов, опросах проголосовавших избирателей, отчётов комиссий, уже подсчитавших голоса, а также привлекая аналитиков.

Первым "предварительные итоги" опубликовало информагентство Associated Press (АР). Согласно их выводам, победителями на предварительных выборах станут республиканцы, которые получат контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.

Согласно трекеру на сайте ИА, на момент написания этой статьи:

в Сенате кандидаты идут, что называется, ноздря в ноздрю: у демократов 47% голосов, у республиканцев — 46%;

в Конгрессе всё определённее: у "партии слона" 141 голос, у "партии осла" — 178.

"Предварительный баланс дает республиканцам 170 мест в Палате представителей и 46 мест в Сенате против 117 и 45 мест у демократов соответственно. Если партии разделят верхнюю палату конгресса поровну, решающее право голоса снова перейдет к вице-президенту-демократу Камале Харрис", — пишет Associated Press.

Почему важны промежуточные выборы

Контроль над конгрессом, где демократы до сих пор сохраняли большинство, является ключом к продвижению законодательной повестки дня, что, в свою очередь, будет определять или препятствовать политике президента Джо Байдена в оставшееся время его пребывания у власти.

Потеря контроля демократами будет означать, что приоритеты администрации Байдена, такие как:

сохранение права на аборты,

борьба с изменением климата

и ограничения в отношении контроля над огнестрельным оружием

будут поставлены под сомнение. Но в любом случае как президент он сохранит свое право вето независимо от того, кто контролирует конгресс.

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