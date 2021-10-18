Владимир Зеленский "объяснился за офшоры"

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал широко обсуждаемую в стране и за её пределами информацию о своих офшорных счетах.

Напомним, что "вспыли" они в материалах так называемого досье Пандоры две недели назад. После этого Зеленского стали обвинять в коррупционных связях.

В воскресенье украинский президент дал большое интервью ТК ICTV, в котором, помимо прочего, ответил и на вопрос "об офшорах". По словам Зеленского, "ничего нового в этом расследовании не прозвучало":

"То же самое кино раньше показывал на своих каналах Порошенко. В 2019 году. Олигарх тогда понимал, что против меня грязи никакой накопать не удастся, ибо ни я, ни мои сотрудники (студии "Квартала 95") не отмывали никогда деньги другого олигарха, Игоря Коломойского".

Владимир Зеленский настаивает: "в досье Пандоры нет ни одного нового факта, ни одной детали — вся информация старая".

"С 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", — добавил президент Украины.

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