"Досье Пандоры" ставит точку: на Украине Зеленскому отказали в переизбрании

После обнародования во всём мире "досье Пандоры", в котором говорится о причастности мировых лидеров к офшорным схемам, украинские общественные деятели и некоторые политики начали выступать против переизбрания Владимира Зеленского на второй президентский срок.

По словам бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, "досье Пандоры" поставило точку на возможностях Зеленского получить второй срок у власти, передаёт телеканал "Наш".

В расследовании сказано, что Зеленский причастен к офшорным схемам. Согласно опубликованным данным, его семья получала прибыль от предпринимательства за рубежом, не декларируя доходы. Кроме того, в реализации схем также могли участвовать руководитель СБУ Иван Баканов и помощник главы Украины Сергей Шефир, на которого недавно было совершено покушение.

Евгений Мураев подчеркнул, что Зеленский мечтает переизбраться на второй срок. Однако из-за истории с офшорами жизнь и политическая деятельность лидера государства, скорее всего, изменятся, считает экс-депутат.

"Ему могут дать возможность "добыть" президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным", — заключил Мураев.

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