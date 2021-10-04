Порошенко: офшорный скандал с Зеленским нанёс ущерб имиджу Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сказал, что офшорный скандал, к которому оказался причастен нынешний президент Владимир Зеленский, нанёс ущерб имиджу страны.

Ранее международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры", в котором "засветился" Зеленский. По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), лидер страны использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль зарубежного бизнеса и не декларировать его. В коррупционных схемах оказался замешан глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

По словам Порошенко, высшее руководство страны и лично Владимир Зеленский причастны к международным преступлениям.

"Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире, как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в стране денег совместно со своим бизнес-партнёром господином Коломойским", — сказал Порошенко.

Он усомнился в том, что данные, содержащиеся в "досье Пандоры", будут расследованы, потому что правоохранители тесно связаны с властью.

Порошенко отметил, что Коломойского, Зеленского и руководство СБУ связывают преступные схемы, одна из которых — кража 40 миллионов долларов.

В конце выступления экс-президент подчеркнул, что Зеленский — не главный герой сериала "Слуга народа" Голобородько, и это стало понятно ещё с 2019 года.

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