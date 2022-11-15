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Автор Ольга Лебедева

Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата

Мир

Публичные казни, отсечения конечностей и другие суровые наказания за преступления против личности, собственности или общества теперь станут нормой жизни в Афганистане.

Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата

Верховный лидер правящего в стране движения "Талибан"* мулла Хибатулла Ахундзада приказал афганским судьям полностью соблюдать законы шариата [исламского права] и назначать предписываемые им наказания, сообщил главный представитель талибов* Забихулла Муджахид.

"Внимательно изучите досье воров, похитителей и мятежников. Вы обязаны выполнять все шариатские условия Худуда и Кисаса. Это постановление шариата и мой приказ, который является обязательным", — процитировал Муджахид слова верховного лидера движения.

Напомню, что Хибатулла Ахундзада избегает любых проявлений публичности, и за всё время, что прошло с тех пор, как талибы** взяли власть в Афганистане после ухода из страны американцев (в августе 2021 года), лишь единожды выступил с публичной речью перед священнослужителями на собрании, посвященном обсуждению будущего Афганистана. Но и тогда не велись ни фото-, ни видеосъёмка.

В своём обращении Ахундзада назвал захват Афганистана талибами* "победой мусульман всего мира", несмотря на то, что его правительство не было признано ни одной страной с мусульманским большинством, и многие мусульманские священнослужители в Афганистане и за его пределами осудили его жёсткие указы.

Верховный священнослужитель талибов**, сын которого был террористом-смертником, сразу предостерёг международное сообщество от вмешательства в Афганистан.

"Слава Богу, мы теперь независимая страна. Иностранцы не должны отдавать нам свои приказы, это наша система, и у нас есть свои собственные решения ", — сказал он.

Что такое Худуд и Кисас

Согласно законам шариата, так называемые преступления Худуд — кража, грабёж на дорогах, вероотступничество, прелюбодеяние и ложное обвинение кого-либо в этом, клевета, употребление алкоголя и мятеж — требуют очень убедительных доказательств для осуждения обвиняемого. Но и наказание за них сурово:

  • отсечение рук или ног, порка и казнь.

"Преступления Кисас" фактически — исламский вариант "око за око". Под это "определение" попадают умышленное нанесение телесных повреждений или убийство. Но жертвы могут сами выбрать: преступник должен понести наказание или выплатить материальную компенсацию.

Талибы** постепенно закручивают гайки

После прихода к власти в Афганистане правительство талибов** постепенно, но планомерно приводит жизнь страны в соответствие со строгими исламскими нормами, которым следуют сами.

Так, в апреле было выполнено данное ранее обещание о запрете выращивания мака, источника сока, который перерабатывается в морфин и героин.

По оценкам экспертов, в 2021 году на Афганистан приходилось 90% мировой торговли опиумом, а выращивание мака было его основным источником дохода.

"Если кто-либо нарушит указ, урожай будет немедленно уничтожен, а с нарушителем поступят в соответствии с законами шариата", — предупредили талибы**.

Несмотря на требования мировой общественности соблюдать права женщин, в настоящее время девочкам в Афганистане запрещено получать среднее образование, а женщинам — работать в большинстве секторов, кроме здравоохранения и образования, им требуется мужчина-опекун для поездок на дальние расстояния, а их лица "на публике" должны быть закрыты. На прошлой неделе талибы** запретили женщинам посещать парки, ярмарки развлечений, спортивные залы и общественные бани.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

** члены "Талибана", признанного решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы талибан афганистан
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