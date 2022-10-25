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Автор Любовь Степушова

Румынские военные: Украина никогда не была нам другом, надо искать мир с Россией

Мир » Европа » Евросоюз

Румыны-патриоты не считают Украину той страной, за которую надо переживать. Однако их президент предпочитает бороться с Россией до последнего румына.

Румынские военные: Украина никогда не была нам другом, надо искать мир с Россией

Министр обороны Румынии пошёл против Йоханниса

Министр обороны Румынии Василе Динку подал в отставку из-за того, что призвал США и НАТО договориться о мире с Россией через голову Украины.

Динку заявил об этом на Prima ТВ 10 октября, а потом неделю ходил на приёмы к президенту, премьеру и лидеру своей фракции социал-демократов в парламенте, прежде чем 24 октября объявил об отставке из-за "невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией" Клаусом Йоханнисом.

Действительно, официальная позиция Румынии заключается в том, что Украина инициирует мирные переговоры, когда сочтет это целесообразным, и что эти переговоры не должны ставить под вопрос "суверенитет украинской территории".

Украина румынам не друг и незачем о ней переживать

Однако в контексте мнения Дынку думают многие в румынской армии. Ресурс PressОne публикует разговор своего корреспондента с подполковником румынской армии в запасе, который выражает взгляды румынских патриотов, то есть тех, кто считает, что страна "задыхается от иностранных интересов".

Анонимный подполковник считает, что:

  • ВСУ разрушили Донбасс, "от действий Киева в основном пострадало мирное население".
  • Украина никогда не была румынам другом ни в войне в Приднестровье, ни с островом Змеиный, ни с континентальным шельфом;
  • историческая Молдова Штефана Великого граничила на севере с Польшей и Россией. Украины не существует, она не имеет исторической легитимности";
  • в республиках Донбасса, всегда были и есть только русские, как в Бессарабии, Одесской области и Черновицкой области — румыны. Косово всегда было сербской территорией православных христиан.

"Неужели мы так быстро забыли, какое государство бросило первую и единственную в истории атомную бомбу?" — спрашивает румынский подполковник.

На Западе тоже есть сторонники Динку

Заметим также, что точки зрения румынского министра придерживается в ЕС Эмманюэль Макрон, а в США 30 конгрессменов-демократов, попросили в письме президента Джо Байдена "приложить активные дипломатические усилия, начать прямые переговоры с Россией и изучить перспективы нового соглашения о европейской безопасности, приемлемого для всех сторон". Подчёркивается, что в реальных условиях, то есть при статус-кво на Украине.

Поэтому создаётся впечатление, что правительство Румынии гораздо более озабочено делами Украины, чем своего народа.

Население Румынии хочет достойной жизни

С 17 октября в Румынии протестуют шахтеры, фермеры, военные и полицейские под общим лозунгом "Марш против бедности". Представители профсоюзов обвиняют правительство в "уходе от ответственности", пишет румынское издание bzi.ro.

"Цены на энергоносители, продукты питания и другие предметы первой необходимости стремительно растут до уровней, которые обрекают миллионы рабочих на нищету, в то время как правительство, экономисты и банкиры принимают меры, оказывающие ещё большее давление на граждан (например, повышая процентные ставки), а энергетические компании имеют рекордную прибыль", — отметили профсоюзные активисты.

Во вторник протестовали военнослужащие, тюремщики и полицейские, которые обратили внимание на галопирующую инфляцию — 15,9%, и что "миллионы румын переживут эту зиму в холоде и в темноте". 

Йоханнис — марионетка США

Заметим, что Клаус Йоханнис в этих условиях пригласил в Румынию 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США, что не поможет Украине, но подставит под удар румын.

Тем более, что американцы заявили о готовности вступить в бой против ВС РФ.

Казалось бы парадокс — министр обороны страны говорит о мире, в то время как верховный главнокомандующий заботится о войне.

Суть в том, что Йоханнис — ставленник США, он навязал Румынии хамское поведение по отношению к России, сделал из Румынии базу для нападения НАТО на РФ, ввязавшись в эту бессмысленную авантюру.

И будет, если что воевать с Россией до последнего румына, и такие планы уже есть.

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Куратор: Любовь Степушова
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