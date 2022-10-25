Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Вашингтон начать переговоры ради завершения украинского кризиса. По мнению главы страны, Папа Римский Франциск способен убедить в необходимости диалога президента Штатов Джо Байдена.
"Нужно, чтобы США сели за стол переговоров", — подчеркнул Макрон, слова которого передаёт Point.
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