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Макрон: США должны запустить переговоры ради мира на Украине

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Вашингтон начать переговоры ради завершения украинского кризиса. По мнению главы страны, Папа Римский Франциск способен убедить в необходимости диалога президента Штатов Джо Байдена.

"Нужно, чтобы США сели за стол переговоров", — подчеркнул Макрон, слова которого передаёт Point.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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