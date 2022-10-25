WP: группа конгрессменов США призвала Байдена изменить стратегию на Украине

Группа из 30 конгрессменов-демократов призвала администрацию президента США Джо Байдена радикально изменить свою стратегию на Украине и начать прямые переговоры с Москвой. Об этом пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что видные члены партии Байдена впервые подталкивают его изменить свой подход к ситуации на Украине.

Издание считает, что это требование может затруднить усилия Байдена в обеспечении поддержки текущей политики, направленной на предоставление Киеву дорогостоящей военной помощи, при том, что многие республиканцы уже пригрозили прекратить поставки вооружений Украине, если им удастся занять большинство в конгрессе после промежуточных выборов.

Ранее Wall Street Journal написала, что наследный принц Саудовской Аравии высмеивает умственные способности Байдена.