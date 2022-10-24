В Румынии начались массовые протесты. Местные жители выступают против переброски войск Североатлантического альянса в страну. Также румыны не согласны с политикой Бухареста в отношении украинского конфликта.
Митинги проходили под лозунгами "Мы — не плацдарм" и "Позор! Хватит кормить Украину!". Протесты закончились
"Румыны часто протестуют, но такого я ещё не видел. Такой ожесточённости. Историю власти успешно замяли, нигде ни слова про протест", — цитирует слова очевидца "Русская весна".
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