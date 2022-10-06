Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20

Запад разгоняет два нарратива, чтобы мобилизовать своё население на войну с Россией — ядерный апокалипсис и энергетический кризис "по вине Путина". Тактика в корне неверная.

Пропагандистский ядерный удар нужен США

Очень популярная сейчас тема в западных СМИ и соцсетях — ядерная война близка, и нанесёт удар первой РФ, "чтобы победить Украину".

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине, "несмотря на угрозы России применить ядерное оружие". Американцы считают, что ядерная война их не затронет. Поэтому, очевидно, что целевая аудитория нарратива о "ядерном ударе Путина" сидит в ЕС.

Причина простая — надо, чтобы всё больше предприятий промышленности реального сектора из Европы уезжали в США. Это даст возможность американцам не только убрать конкурента, но и возродиться самим.

Вторая цель — уйти от обсуждения проблем экономики, энергетики, углубления глобального кризиса и т. п. — все мозги избирателя, в том числе в ЕС, заняты угрозой ядерной войны.

От ядерной войны США не спрячутся

Мысли, между тем, материальны. Ядерная война США затронет, если не уничтожит.

На каждом Ту-95 по 16 ракет Х-55, каждая способна стереть с лица земли город-миллионник. Старт этой ракеты не засечь, дальность — 4500 км, пуск можно осуществить, не заходя в зону поражения противника. Россия не будет применять тактическое ядерное оружие на Украине (и так справится), но при желании может ударить по англосаксам.

Кстати, атомная подводная лодка "Белгород" с "супер-торпедой" "Посейдон", уже в пути.

Второй страх Запада — счета за электроэнергию

Вторая раскручиваемая тема — крупнейший энергетический кризис грядёт, но надо наказать Россию "за агрессию" против Украины, поэтому терпите — платите по платёжкам за электричество.

"Мы должны построить европейское политическое сообщество без путинской России", — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но не строится. Налицо хаотичная санкционная антироссийская политика со множественными исключениями для отдельных стран, что показывает огромные разногласия в ЕС и уменьшение желающих эту политику поддерживать. И это понятно — "холодильник побеждает телевизор".

Важно также, что остальной мир не поддерживает Запад и будет расти на дешёвых российских энергоресурсах, создавая ему конкуренцию.

Путин легитимен, чего не скажешь о западном руководстве

Сама идея о России без её президента тоже не выдерживает критики. Владимир Путин создан Россией, её народом, поэтому, чтобы убрать Путина, надо уничтожить народ.

С другой стороны легитимность руководства в США и ЕС под вопросом. В США — из-за манипулирования на выборах, а в ЕС — из-за кулуарно назначенных, а не выбранных населением руководящих персоналий. В кризис это обернётся политической турбулентностью, которая может запустить процесс развала государственности.

ЕС будет особенно тяжело. Многие страны Союза разрушили свой промышленный потенциал, заботясь о благе драйвера — Германии, теперь их ждут непростые времена. Германия же будет вынуждена отбиваться от приходящих к власти в ЕС националистов — мстительных агрессивных претендентов на репарации.

Время первой отсечки в войне с Западом — саммит G20

Время в этом состязании на выживание играет на Москву, так как долларовыми бумажками народ не накормишь, а у России есть ресурсы. Поэтому западники толкают Украину за месяц взять Херсон, чтобы, как они надеются, запустить бунт в России с дальнейшим дележом её богатств.

Несбыточность этой мечты станет ясна в течение осени-зимы. Первая отсечка — саммит G20 в ноябре, где могут быть сделаны первые попытки вернуться к realpolitik, хотя бы на уровне Ангелы Меркель.

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