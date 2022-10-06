Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20

Мир

Запад разгоняет два нарратива, чтобы мобилизовать своё население на войну с Россией — ядерный апокалипсис и энергетический кризис "по вине Путина". Тактика в корне неверная.

Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20

Пропагандистский ядерный удар нужен США

Очень популярная сейчас тема в западных СМИ и соцсетях — ядерная война близка, и нанесёт удар первой РФ, "чтобы победить Украину".

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине, "несмотря на угрозы России применить ядерное оружие". Американцы считают, что ядерная война их не затронет. Поэтому, очевидно, что целевая аудитория нарратива о "ядерном ударе Путина" сидит в ЕС.

Причина простая — надо, чтобы всё больше предприятий промышленности реального сектора из Европы уезжали в США. Это даст возможность американцам не только убрать конкурента, но и возродиться самим.

Вторая цель — уйти от обсуждения проблем экономики, энергетики, углубления глобального кризиса и т. п. — все мозги избирателя, в том числе в ЕС, заняты угрозой ядерной войны.

От ядерной войны США не спрячутся

Мысли, между тем, материальны. Ядерная война США затронет, если не уничтожит.

На каждом Ту-95 по 16 ракет Х-55, каждая способна стереть с лица земли город-миллионник. Старт этой ракеты не засечь, дальность — 4500 км, пуск можно осуществить, не заходя в зону поражения противника. Россия не будет применять тактическое ядерное оружие на Украине (и так справится), но при желании может ударить по англосаксам.

Кстати, атомная подводная лодка "Белгород" с "супер-торпедой" "Посейдон", уже в пути.

Второй страх Запада — счета за электроэнергию

Вторая раскручиваемая тема — крупнейший энергетический кризис грядёт, но надо наказать Россию "за агрессию" против Украины, поэтому терпите — платите по платёжкам за электричество.

"Мы должны построить европейское политическое сообщество без путинской России", — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но не строится. Налицо хаотичная санкционная антироссийская политика со множественными исключениями для отдельных стран, что показывает огромные разногласия в ЕС и уменьшение желающих эту политику поддерживать. И это понятно — "холодильник побеждает телевизор".

Важно также, что остальной мир не поддерживает Запад и будет расти на дешёвых российских энергоресурсах, создавая ему конкуренцию.

Путин легитимен, чего не скажешь о западном руководстве

Сама идея о России без её президента тоже не выдерживает критики. Владимир Путин создан Россией, её народом, поэтому, чтобы убрать Путина, надо уничтожить народ.

С другой стороны легитимность руководства в США и ЕС под вопросом. В США — из-за манипулирования на выборах, а в ЕС — из-за кулуарно назначенных, а не выбранных населением руководящих персоналий. В кризис это обернётся политической турбулентностью, которая может запустить процесс развала государственности.

ЕС будет особенно тяжело. Многие страны Союза разрушили свой промышленный потенциал, заботясь о благе драйвера — Германии, теперь их ждут непростые времена. Германия же будет вынуждена отбиваться от приходящих к власти в ЕС националистов — мстительных агрессивных претендентов на репарации.

Время первой отсечки в войне с Западом — саммит G20

Время в этом состязании на выживание играет на Москву, так как долларовыми бумажками народ не накормишь, а у России есть ресурсы. Поэтому западники толкают Украину за месяц взять Херсон, чтобы, как они надеются, запустить бунт в России с дальнейшим дележом её богатств.

Несбыточность этой мечты станет ясна в течение осени-зимы. Первая отсечка — саммит G20 в ноябре, где могут быть сделаны первые попытки вернуться к realpolitik, хотя бы на уровне Ангелы Меркель.

Читайте по теме: Месть плюс деньги: в ОПЕК+ Путин одержал двойную победу над Западом

США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане

Запад теряет Бразилию как союзника против России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Срочно! Запад признал - победа в инфовойне за Россией
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы g20 сша война россия евросоюз жозеп боррель ядерное оружие владимир путин
Новости
Котенок: Курское село Гордеевка обстреляно с территории Украины
Матвийчук заявил, что скопление сил ВСУ у ЗАЭС является политической игрой Киева
На Херсонщине уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" ВСУ
Максуров: для получения брони от частичной мобилизации кадровики делают заявки
Журавлёв: США могут подорвать газопровод "Ямал-Европа"
Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне не поврежден после удара ВСУ
Генерал Соболев назвал основную проблему спецоперации: "Новости стыдно слушать"
"Унижение гегемона": Запад ошеломлён решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Митрахович: в Германии деиндустриализация уже сейчас
МО РФ: на всех направлениях ВСУ отброшены от линии обороны ВС РФ
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Военные новости
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева Людмила Черткова Путин запретил Сатане править бал в России Людмила Черткова
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры уничтожения гаубицы М777 из США на Лиманском направлении
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Последние материалы
Котенок: Курское село Гордеевка обстреляно с территории Украины
Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20
Матвийчук заявил, что скопление сил ВСУ у ЗАЭС является политической игрой Киева
На Херсонщине уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" ВСУ
Максуров: для получения брони от частичной мобилизации кадровики делают заявки
Журавлёв: США могут подорвать газопровод "Ямал-Европа"
Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне не поврежден после удара ВСУ
Генерал Соболев назвал основную проблему спецоперации: "Новости стыдно слушать"
"Унижение гегемона": Запад ошеломлён решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Митрахович: в Германии деиндустриализация уже сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников